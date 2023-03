Isabela Merced gwiazdą nowego filmu z serii "Obcy"

Informację o dołączeniu Isabeli Merced do niezatytułowanego jeszcze filmu z cyklu "Obcy" podał portal "Deadline". Studio 20th Century nie potwierdziło oficjalnie tej wiadomości. Producentem powstającego filmu jest należące do Ridleya Scotta studio Scott Free, a jego reżyserią zajął się Fede Alvarez ( "Nie oddychaj" ).

"Alien: Romulus": O czym opowie kolejna część serii "Obcy"?

Niewiele wiadomo na temat fabuły powstającego filmu. Pewne jest tylko to, że w centrum akcji ponownie znajdą się krwiożercze potwory z kosmosu: ksenomorfy. Wnioskując po obsadzie, na ich drodze kolejny raz staną ludzie. Obydwa gatunki po raz pierwszy zmierzyły się ze sobą w klasycznym już horrorze sci-fi, filmie "Obcy - 8. pasażer Nostromo" .

O projekcie z Cailee Spaeny i Isabelą Merced w rolach głównych krąży wiele sprzecznych informacji. Początkowo miał to być film, potem mówiono o serialu, a teraz znów wygląda na to, że ksenomorfy zawitają na duży ekran. Wśród wiadomości dotyczących tej produkcji przewijał się również tytuł: "Alien: Romulus". Tytuł ten nawiązuje do mitologii, podobnie jak jeden z prequeli "Obcego" - "Prometeusz".

Film z cyklu "Obcy" to jeden z kilku projektów, z jakimi związana jest Isabela Merced. Aktorka ukończyła już zdjęcia do ekranizacji powieści Johna Greena "Żółwie aż do końca". Opowiada ona historię zmagającej się z chorobą psychiczną nastolatki, która podąża tropem zaginionego miliardera. Merced jest też w obsadzie komiksowego filmu "Madame Web" oraz thrillera "Ballerina Overdrive".