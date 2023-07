"Alien: Romulus" nie będzie ani sequelem, ani spin-offem kultowego cyklu. Ma to być zupełnie nowa historia, ale rozgrywająca się w tym samym świecie, co filmy Ridleya Scotta czy Jamesa Camerona.



Szczegóły fabuły "Romulusa" trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że bohaterami będzie grupa młodych ludzi, która trafia do odległego miejsca, w którym będzie musiała zmierzyć się z ksenomorfem.

Niewiele podpowiedzi daje też tytuł. Wiadomo, że podobnie jak to było w przypadku "Prometeusza" - filmu będącego prequelem "Obcego" - nawiązuje on do mitologii. Tym razem do rzymskiej. Romulus to jeden z założycieli Rzymu.

Reżyserem i jednym ze scenarzystów filmu jest Fede Alvarez , który ma na koncie m.in. dwie części thrillera "Nie oddychaj", "Dziewczynę w sieci pająka", czyli adaptację bestsellera Stiega Larssona, oraz serial Apple TV+ "Połączenie oczekujące". Jednym z producentów jest twórca oryginalnego filmu, Ridley Scott .

Gwiazda produkcji będzie natomiast Cailee Spaeny ( "Źle się dzieje w El Royale" ). Na ekranie ma jej partnerować znana m.in. z "Dory i Miasta Złota" oraz "Transformers: Ostatniego Rycerza" Isabela Merced .

Uniwersum "Obcego" rozpoczęło się od sygnału alarmowego nadawanego z jednej z planet. Już wkrótce załoga statku kosmicznego Nostromo musiała zmierzyć się z krwiożerczym kosmitą, który zamiast krwi miał kwas i który korzystał z ciał ludzi jako idealnego "miejsca" do złożenia swoich jaj. W sumie powstało pięć kolejnych filmów, a także dwa spin-offy, w których Obcy zmierzył się z Predatorem.