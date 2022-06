Richard Gere jako bezdomny na ulicach Nowego Jorku

To prawdziwa historia. Jakiś czas temu Richard Gere wyszedł na ulice Nowego Jorku, udając bezdomnego. Aktor spędził cały dzień, grzebiąc w śmietnikach w poszukiwaniu jedzenia i rozmawiając z prawdziwymi bezdomnymi. Ludzie mijali go obojętnie, niechętnie sięgali do portfela, nie interesowali się też tym, dlaczego znalazł się na ulicy.



Cały czas aktorowi towarzyszyła ekipa filmowa, rejestrując jego rozmowy z przygodnie spotkanymi osobami oraz z bezdomnymi. Oczywiście nikt go nie rozpoznał. Po zakończonym eksperymencie Richard Gere zamieścił przejmujący wpis na swoim profilu na Facebooku.

Kiedy w Nowym Jorku wyszedłem na ulicę przebrany za bezdomnego, nikt mnie nie zauważył. Poczułem, jak to jest być bezdomnym. Ludzie mnie mijali i patrzyli na mnie z pogardą. Tylko jedna kobieta była na tyle miła, by dać mi trochę jedzenia. To było doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę napisał aktor na Facebooku.

Gere wyznał, że po zakończonym eksperymencie wrócił na ulicę, na której udawał bezdomnego i każdej potrzebującej osobie dał coś jedzenia i wręczył po 100 dolarów.



Ludzie płakali i byli bardzo wdzięczni. Jeśli możemy pomóc komuś w potrzebie, powinniśmy to zrobić dodał.

Richard Gere nie pierwszy raz "zagrał" bezdomnego

Aktor nie pierwszy raz "zagrał" bezdomnego. Przygotowując się do roli w filmie "Poza czasem" w reżyserii Orena Movermana, aktor udawał na ulicach Nowego Jorku bezdomnego, a ukryta kamera filmowa reakcje mijających go ludzi.

Wtedy też nikt nie rozpoznał hollywoodzkiego gwiazdora. W ciągu niecałej godziny aktor zebrał tylko dwa dolary i 50 centów oraz trochę jedzenia. Spotkał się też z agresją.



Zdjęcie Richard Gere "grał" bezdomnego w Nowym Jorku / AKM Images / Backgrid USA / Agencja FORUM

Charytatywna działalność aktora

Richard Gere od lat działa charytatywnie, nie tylko na rzecz bezdomnych. Wielokrotnie apelował do polityków, aby wspierali - przede wszystkim systemowo - osoby, będące w kryzysie.

Smuci mnie, że jesteśmy zbyt zapatrzeni w siebie, by pomóc innym mówił z wywiadzie dla magazynu "Observer"

Aktor od wielu lat jest członkiem organizacji "New York’s Coalition for the Homeless", pomagającej bezdomnym. W 1991 roku założył fundację "The Gere Foundation", zajmującą się sprawami humanitarnymi. Jest również założycielem "Tibet House" - organizacji działającą na rzecz Tybetu.



Angażuje się także w prace organizacji praw człowieka "Survival International", która pomaga grupom etnicznym i plemionom z niemal całego świata w walce o ich terytorium i prawo do życia w wolności.

