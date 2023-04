Reżyserka najnowszego filmu z Johnnym Deppem została oskarżona o napaść

Maiwenn Le Besco, znana jako Maiwenn, została pozwana do sądu przez francuskiego dziennikarza politycznego Edwy’ego Plenela. Reżyserka jest oskarżona o napaść. Jak wynika z pozwu, artystka podeszła w restauracji do stolika, zajmowanego przez dziennikarza, złapała go za włosy, a następnie splunęła mu w twarz bez słowa i wybiegła z lokalu. Plenel twierdzi, że ten incydent wywołał u niego traumę, dlatego skierował sprawę do sądu.

Maiwenn Le Besco /Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho /Getty Images