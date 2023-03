Johnny Depp posiada kilka posiadłości, jednak w ostatnim czasie szczególnie upodobał sobie XIX-wieczną rezydencję, którą zakupił w 2014 roku. Kilka tygodni po tym, jak oświadczył się swojej byłej żonie Amber Heard . Jak się okazuje, to właśnie tu odnalazł spokój. Z kilku co najmniej powodów.

"Uwielbiam miejsca z charakterem" - wyznał, szybko precyzując, że nie tylko okazała posiadłość i piękno natury zdecydowały, że tak bardzo upodobał sobie Anglię.

Johnny Depp znalazł spokój w Anglii

"Brytyjczycy są niezwykle mili, przywitają cię, jak swojego sąsiada, ale bez popadania w przesadę. Lubię odwiedzać nowe miejsca, podziwiać różne rzeczy, spotykać ludzi, ale wbrew powszechnej opinii nie jestem ekstrawertykiem” – przyznał w wywiadzie Depp.

Dodał, że to właśnie na zacisznym angielskim odludziu może cieszyć się spokojem, a przede wszystkim być sobą.

"Prawdę mówiąc, jestem dość nieśmiały. A w Somerset mogę po prostu być sobą – i to jest miłe. Mogę chodzić do sklepów, nie martwiąc się o to, że będzie mi towarzyszył tłum ludzi proszących o selfie. Oczywiście, nie mam z tym problemu, ale do pewnego momentu. Czasem robi się zbyt tłoczno" – dodał gwiazdor.