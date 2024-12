Reżyser "Diuny" wybrał najlepsze filmy roku! Co znalazło się na liście?

Zapracowany Denis Villeneuve

Denis Villeneuve to kanadyjski reżyser, który zdobył uznanie w świecie kina dzięki swoim wizjonerskim i poruszającym filmom. Jego kariera rozpoczęła się od mniejszych, ale artystycznie wyjątkowych projektów, takich jak "Maelström", "Politechnika" czy "Pogorzelisko". Za wszystkie te filmy został wyróżniony prestiżową Nagrodą Genie. "Pogorzelisko" przyniosło mu szczególną rozpoznawalność, reprezentując Kanadę podczas ceremonii Oscarów. Villeneuve stał się znany z tworzenia dzieł głęboko emocjonalnych, które poruszają ważne społeczne i egzystencjalne tematy.

W ciągu ostatniej dekady reżyser przeszedł do produkcji wysokobudżetowych i wizualnie oszałamiających filmów, takich jak "Nowy początek", "Sicario" czy "Blade Runner 2049". Jego największym osiągnięciem komercyjnym i artystycznym pozostaje jednak adaptacja powieści Franka Herberta - "Diuna". Villeneuve zrealizował dwie części tej monumentalnej sagi. Produkcje te ugruntowały jego pozycję jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów science-fiction.

Najlepsze filmy 2024 roku według reżysera "Diuny"

"Total Film", które okrzyknęło drugą odsłonę "Diuny" mianem najlepszego filmu roku, przeprowadziło wywiad z reżyserem, który podzielił się swoją listą wybitnych produkcji z ostatnich miesięcy.

"Naprawdę podobał mi się film Jacquesa Audiarda, 'Emilia Perez'. Uważam, że jest bardzo oryginalny i inspirujący. Jego produkcje zawsze wlewają we mnie mnóstwo energii, jest jednym z najlepszych żyjących reżyserów. Pokochałem też 'Brutalistę' od Brady'ego Corbeta i 'Nickel Boys', jak również 'Konklawe' Edwarda Bergera. To był wspaniały rok dla kina. Jestem pod wrażeniem wielu tegorocznych filmów, nie tylko tych, o których wspomniałem, choć nie miałem jeszcze okazji zobaczyć wszystkiego, co chciałem. Och, byłbym zapomniał. Podobał mi się też film 'Queer', jest niezwykle inspirujący. Daniel Craig dał tu popis" - zdradził kanadyjski filmowiec.

Jakie plany ma Denis Villeneuve?

Plany Villeneuve’a na przyszłość są równie ambitne, co jego dotychczasowe dokonania. W przygotowaniu jest adaptacja powieści Arthura C. Clarke’a "Spotkanie z Ramą", uważanej za jeden z kamieni milowych literatury science-fiction. Reżyser zapowiedział również ekranizację książki "Nuclear War: A Scenario", a także film o Kleopatrze. Dodatkowo pracuje nad ekranizacją koreańskiej powieści "I’m Waiting For You" autorstwa Kim Bo-young.

