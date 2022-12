"Reinfeld": Dracula szefem z piekła rodem

Film Chrisa McKaya "Renfield" jest już gotowy, jego premiera została zaplanowana na 14 kwietnia przyszłego roku. Tytułowym bohaterem będzie grany przez Nicholasa Houlta sługa Draculi, który marzy o tym, aby wyrwać się spod wpływu pomiatającego nim szefa. Szansą na to może być poznanie policjantki (w tej roli Awkwafina) oraz pary gangsterów (Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo).

Sam Nicolas Cage już wcześniej ujawnił, że jego Dracula będzie szefem z piekła rodem. W najnowszym wywiadzie zdradził nieco więcej szczegółów na temat tej postaci.



"Kiedy zrozumiałem, co swoim filmem chce osiągnąć McKay, uświadomiłem sobie, że jego film będzie miał komediowy, pop-artowy klimat. Pomyślałem więc, żeby zagrać pop-artowego Draculę. Takiego w klimacie prac Andy’ego Warhola" - powiedział aktor w rozmowie z magazynem "Empire".

Nicolas Cage: Skąd czerpie inspiracje do roli?

To jednak nie koniec inspiracji. Gwiazdor czerpał pomysły również ze słynnego filmu "Nosferatu - symfonia grozy" .



"Zauważyłem tam te wszystkie drobne gesty, które według dzisiejszych standardów są przesadzone. To sceny, w których Max Schreck charakterystycznie pstryka i znika w dymie. Zastanawiałem się, co to takiego. Taniec? Co takiego chciał w ten sposób przekazać? Powiedziałem Chrisowi, że naprawdę chciałbym przemycić coś takiego do jego filmu. Nie widziałem go jeszcze, więc nie wiem, czy to zostawili, ale starałem się" - wyjawił Cage.

Z dotychczasowych wywiadów z członkami obsady filmu "Renfield" wynika, że pomysłów na postać Draculi było znacznie więcej. Sam Cage zdradził wcześniej, że "przerażająca choreografia", którą zaprezentuje w filmie została zaczerpnięta z filmu "Wcielenie" oraz ruchów Sadako ze słynnej serii "The Ring - Krąg".



Z kolei partnerujący mu Hoult wyznał, że źródłem inspiracji był też "Absolwent" z Dustinem Hoffmanem i Anne Bancroft.



"Przebywanie w jednym pomieszczeniu z Nicolasem Cage’m to było szaleństwo. Ale przebywanie w jednym pomieszczeniu z Cage’m przebranym za Draculę i dręczącym cię jako swojego sługę, było też jedną z największych zabaw w moim życiu. Był genialny. Był niczym Anne Bancroft w 'Absolwencie'. Kocha film, kocha aktorstwo i dlatego jest cudowną osobą, z którą chce się przebywać" - mówił aktor w rozmowie z radiem BBC.

