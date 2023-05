Jesse Eisenberg kręci w Polsce film

Jesse Eisenberg , aktor znany z takich produkcji, jak "The Social Network", "Iluzja" czy "Zombieland", w tamtym roku zadebiutował jako reżyser. Zachęcony świetnym przyjęciem swojego komediodramatu " When You Finish Saving The World ", postanowił kontynuować karierę reżyserską.

Swój drugi film gwiazdor nakręci w Polsce. Będzie to dramat "A Real Pain", do którego zdjęcia ruszyły niedawno w Warszawie. Film opowie o dwóch kuzynach, którzy po śmierci ocalałej z Holocaustu babci przyjeżdżają do Polski, aby lepiej poznać historię swojej rodziny. W rezultacie dołączają do wycieczki, której celem jest pokazanie grozy zagłady Żydów.

Aktor jest też autorem scenariusza do tego filmu. Wykorzystał w nim doświadczenia swoich bliskich. Zagra również jednego z głównych bohaterów. W obsadzie znalazł się gwiazdor "Sukcesji" - Kieran Culkin .

Niemałą internetową sensacją ostatnich dni stali się Kieran Culkin i Jesse Eisenberg. Od połowy maja w Warszawie realizowane są zdjęcia do "A Real Pain". Następnie plan przenosi się do Lublina. Wspomniani aktorzy byli widziani, obładowani torbami na dworcu Warszawa Centralna, ubrani jak każdy inny podróżny, dlatego łatwo ich było przeoczyć. Do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać Eisenberga i Culkina, czekających na pociąg. Fotografia poszła w viral i od kilku dni mówi się o wizycie aktorów w Polsce.



Instagram Post Rozwiń

Jesse Eisenberg przyjeżdża z ekipą filmową do Lublina

Akcja filmu "A Real Pain" ma rozpocząć się w Nowym Jorku, przenieść do Warszawy, a następnie do Krasnegostawu, koło Lublina. Jak informuje portal "lublin112.pl", ekipa filmowa z Jesse Eisenbergiem na czele zawita do Lublina w przyszłym tygodniu. "Zdjęcia kręcone będą m.in. na Starym Mieście, ul. Kalinowszczyzna, Dolnej Panny Marii, Piłsudskiego, Lubomelskiej, Czechowskiej oraz Szkolnej" - czytamy.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że agencja aktorska szukała statystów do nowej produkcji Eisenberga. Zdjęcia mają potrwać do połowy czerwca.