Rachel Zegler broni nowej wersji "Królewny Śnieżki"

Rachel Zegler skomentowała krytykę pod adresem twórców nowej wersji disneyowskiej baśni "Królewna Śnieżka", którym nie podoba się fakt, że w ikoniczną bohaterkę wciela się aktorka o latynoskich korzeniach. "To 85-letnia kreskówka, nasza wersja jest próbą odświeżenia historii o młodej kobiecie, której rola wykracza poza [schemat przedstawiony] w piosence 'Someday My Prince Will Come'" - Zegler przyznała w rozmowie z "Vanity Fair".

Rachel Zegler /Jon Kopaloff /Getty Images