Rachel McAdams urodziła się 17 listopada 1978 roku w Londonie leżącym w kanadyjskiej prowincji Ontario, lecz dorastała w pobliskim St. Thomas. Jej matka, Sandra, była pielęgniarką, a ojciec, Lance, pracował jako kierowca ciężarówki i spedytor. Rachel ma dwójkę młodszego rodzeństwa: brata Daniela i siostrę Kayleen.

Od dwunastego roku życia Rachel występowała w przedstawieniach teatru dziecięcego z Londonu. Wybierając dalszą drogę edukacji, McAdams początkowo planowała jednak rozpoczęcie studiów kulturoznawczych. Dopiero nauczycielka prowadząca koło teatralne przekonała ją, aby zdecydowała się na szkołę teatralną. Nastolatka zapisała się na wydział teatralny York University w Toronto, który ukończyła ze stopniem licencjata w 2001 roku.

Źródło: materiały prasowe

"Gorąca laska" Hollywood

Profesjonalną karierę młoda aktorka zaczęła od występów w popularnej produkcji Disneya "The Famous Jett Jackson". Następnie przyszły drugoplanowe role w miniserialu "Shotgun Love Dolls" i zrealizowanym również na potrzeby telewizji filmie "Zła znajomość". W końcu w 2002 roku McAdams zadebiutowała na dużym ekranie w obrazie "My Name is Tanino". W tym samym roku zagrała również w filmie "Perfect Pie", za który została nominowana do nagrody Genie (kanadyjskiego odpowiednika Oscara). Rola małomiasteczkowej dziewczyny, której najlepsza przyjaciółka staje się czołową śpiewaczką operową, pozwoliła 24-latce zaistnieć w Hollywood.

Pierwszym filmem McAdams zrealizowanym w "fabryce snów" była komedia "Gorąca laska" (2002). Wcieliła się w niej w złośliwą nastolatkę, która zamienia się ciałami z drobnym kryminalistą (Rob Schneider). Jak sam przyznała, film ten był "kamieniem milowym" w jej karierze... Prawdziwym przełomem w filmografii artystki były jednak dwie kolejne produkcje - obie z 2004 roku. W komedii młodzieżowej "Wredne dziewczyny" McAdams zagrała Reginę George, złośliwą nastolatkę, przywódczynię grupy licealnych piękności. Film, w którym wystąpiły również Lindsay Lohan i Amanda Seyfried, osiągnął sukces kasowy w Stanach Zjednoczonych i był chwalony przez krytyków, którzy porównywali go do "Słodkich zmartwień" z 1995 roku z Alicią Silverstone w roli głównej.

Z kolei w melodramacie "Pamiętnik" Nicka Cassavetesa, adaptacji popularnej powieści Nicholasa Sparksa, McAdams wraz z Ryanem Goslingiem zagrali parę kochanków z lat 40. XX wieku, rozdzieloną przez koleje losu. Pomimo "ckliwej" historii, zarówno widzowie, jak i znawcy kina byli pod wrażeniem postaci wykreowanych przez McAdams i Goslinga, a sam film dosyć nieoczekiwanie stał się przebojem. Warto dodać, że po zakończeniu zdjęć do "Pamiętnika" Rachel zaczęła spotykać się z partnerem z planu filmowego. Byli nawet zaręczeni i planowali ślub.

Nie dla rozbieranych sesji

W 2005 roku mogliśmy oglądać aktorkę w trzech produkcjach. W komedii "Polowanie na druhny" zagrała drugoplanową rolę Claire Cleary, córki wpływowego polityka i obiekt uczuć postaci granej przez Owena Wilsona. "McAdams oddaje większość ze swojej niedopracowanej postaci", "z każdą nową rolą staje się coraz bardziej interesująca" - pisali krytycy.

Następnie wystąpiła u boku Cilliana Murphy'ego w thrillerze "Red Eye" w reżyserii Wesa Cravena, opowiadającym o młodej kobiecie zmuszonej na pokładzie samolotu do wykonywania poleceń terrorysty. Film okazał się sukcesem kasowym, a znany krytyk filmowy Roger Ebert stwierdził: "McAdams wnosi do roli więcej osobowości i wiarygodności, niż jest to tak naprawdę oczekiwane. Ten występ daje jej przepustkę do bardziej wymagających ról". W 2005 oku mogliśmy ją też oglądać w rozgrywającym się w czasie świąt Bożego Narodzenia komediodramacie "Rodzinny dom wariatów" u boku m.in. Diane Keaton i Sarah Jessiki Parker, a także Luke'a Wilsona, Dermota Mulroneya i Claire Danes.

W grudniu tego samego roku McAdams zaproszono również do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej Toma Forda dla magazynu "Vanity Fair", wraz z Scarlett Johansson i Keirą Knighthley. Gdy jednak przybyła na plan zdjęciowy i uświadomiła sobie, że sesja będzie rozbierana, zdecydowała się z niej zrezygnować... Po bardzo pracowitym okresie artystka postanowiła zrobić sobie przerwę od aktorstwa, skupić się na sobie i swojej rodzinie. "W tym czasie to było najlepsze, co mogłam zrobić" - wyznała później. Odrzuciła wówczas główne role kobiece w takich filmach, jak: "Casino Royale", "Mission: Impossible III", "Diabeł ubiera się u Prady" i "Dorwać Smarta". Przynajmniej jednej z nich musiała żałować...



Nie tylko romantyczne komedie

Po dwóch nieudanych produkcjach ("Życie małżeńskie", "Szczęśliwy powrót") powróciła na usta wszystkich za sprawą thrillera politycznego "Stan gry" (2009), w którym wykreowała postać młodej i ambitnej dziennikarki zajmującej się śledztwem związanym z najwyższymi kręgami władzy. Jej następnym projektem był melodramat "Zaklęci w czasie" (2009), adaptacja bestsellerowej powieści "Żona podróżnika w czasie" Audrey Niffenegger. Fabuła filmu koncentrowała się wokół bibliotekarza (Eric Bana), który posiada niekontrolowaną zdolność podróży w czasie. McAdams zagrała jego żonę, Clarę. 100 mln dolarów przychodu z kin z pewnością osłodziło nieco miażdżące opinie krytyków.

Trzecim filmem z McAdams, który wszedł na ekrany w 2009 roku był "Sherlock Holmes" w reżyserii Guya Ritchiego z Robertem Downey Jr. w roli tytułowej. Aktorka zagrała w produkcji drugoplanową rolę pięknej femme fatale - Irene Adler. Przyjęła ją, wierząc, że będzie ona odskocznią od jej wcześniejszych - przede wszystkim komediowo-romantycznych - kreacji. Gwiazda wystąpiła też w sequelu produkcji - o podtytule "Gra cieni" - gdzie ponownie wcieliła się w postać Irene Adler. Jednak tym razem była to rola jedynie epizodyczna - pięknością u boku detektywa była postać, w którą wcielała się Noomi Rapace.

W "Dzień dobry TV" - kolejnej komedii w jej dorobku - McAdams zagrała ambitną producentkę, próbującą odbudować popularność upadającej telewizji porannej. Na planie partnerowali jej Diane Keaton i Harrison Ford. Tej pierwszej gwiazda zawdzięcza występ w "O północy w Paryżu" w reżyserii i według scenariusza Woody'ego Allena, które otworzyło 64. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Aktorka zagrała w filmie Inez, płytką i filisterską narzeczoną głównego bohatera (Owen Wilson). Co ważne, Allen stworzył tę postać z myślą o McAdams, po usłyszeniu pochlebnych opinii na jej temat właśnie ze strony Diane Keaton, a McAdams powiedziała później, że współpraca z Allenem była wyjątkowym przeżyciem, niezwykłym w porównaniu z innymi rolami.

Akcja "I że cię nie opuszczę" (2012), kolejnej produkcji artystki, skupiała się na - opartej na faktach - historii świeżo poślubionego małżeństwa, które ulega wypadkowi samochodowego. Wychodzą z niego cali, ale kobieta cierpi na poważne ubytki pamięci, w wyniku których mąż zostaje zmuszony do ponownej walki o jej miłość.

W 2012 roku McAdams oglądaliśmy również w: erotycznym thrillerze "Namiętność" Briana De Palmy, opowiadającym o rywalizacji na śmierć i życie między dwiema kobietami ze świata biznesu - obok McAdams w filmie wystąpiła znana jej już z "Sherlocka Holmesa: Gry cieni" Noomi Rapace - a także w melodramacie "Wątpliwości" Terrence'a Malicka - o czwórce osób, które łączą skomplikowane relacje miłosne. Poza McAdams wystąpili w nim: Ben Affleck, Olga Kurylenko i Javier Bardem.

W 2013 roku aktorka zagrała w komedii romantycznej "Czas na miłość" (2013) Richarda Curtisa. I znów, jak w "Zaklętych w czasie", ekranowy partner McAdams - tym razem wcielał się w niego Domhnall Gleeson - musiał zdobywać jej serce, posiłkując się podróżami w czasie. Rok później oglądaliśmy ją w thrillerze politycznym "Bardzo poszukiwany człowiek" Antona Corbijna. Zdecydowała się też na występ w serialu. Oglądaliśmy ją w drugim sezonie kryminalnego "Detektywa", który okazał się jednak o wiele słabszy od premierowej odsłony produkcji.

Nominacja do Oscara i debiut na Broadwayu

W 2015 roku przypomniała się fanom "rom-komów" za sprawą "Witamy na Hawajach" Camerona Crowe'a, gdzie partnerowali jej Emma Stone i Bradley Cooper, wystąpiła też w niewielkiej roli w dramacie sportowym "Do utraty sił" - u boku Jake'a Gyllenhaala. Jednak jej najważniejsza kreacja z tamtego okresu pochodziła z produkcji "Spotlight" Toma McCarthy'ego, opowiadającej o dziennikarzach bostońskiej gazety, którzy trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim. "Spotlight"wyróżniono Oscarami za najlepszy film i scenariusz oryginalny, a McAdams za rolę Sachy Pfeiffer otrzymała swoją pierwszą w karierze nominację do Oscara.

Następnie gwiazda zadebiutowała w ekranizacji komiksu. Oglądaliśmy ją w roli ukochanej tytułowego bohatera w superprodukcji "Doktor Strange" (2016).

Z kolei kreacja artystki w dramacie "Nieposłuszne" (2017) Sebastiána Lelio przypominała nieco tę z "Namiętności". McAdams znów uwikłana była w skomplikowaną relację z inną kobietą (tym razem wcielała się w nią Rachel Weisz). Tyle że tłem dla ich relacji była zamknięta żydowska społeczność, z jakiej obie się wywodziły.



McAdams oglądaliśmy również w komedii akcji "Wieczór gier" (2018), w której wraz z grupą przyjaciół, regularnie spotykających się na gry nocne, usiłowała rozwiązać tajemnicę morderstwa. Pojawiła się także w komedii muzycznej Netfliksa "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" (2019), gdzie wraz z Willem Ferrellem wcielili się w małomiasteczkowych piosenkarzy z Islandii, którzy dostają niepowtarzalną szansę reprezentowania swojego kraju w konkursie Eurowizji.



McAdams znalazła się także w obsadzie superprodukcji Marvela "Doktor Strange w multiwersum obłędu" .

W 2024 roku aktorkę czeka debiut na Broadwayu. Zagra główną rolę w przedstawieniu "Mary Jane", opowiadającym o samotnej matce, której dziecko jest poważnie chore.



"Studiowałam w Kanadzie i nawet nie marzyłam o Broadwayu, bo był tak odległy. Nawet teraz muszę się uszczypnąć. Od zawsze szukałam jakiejś sztuki do zagrania, ale chyba nie z pełnym zaangażowaniem. Nagle pojawiła się ta szansa. Przeczytałam sztukę i całkowicie mnie pochłonęła. Jest pięknie napisana i nie mogłam przestać o niej myśleć. Już teraz mam ją w sobie" - powiedziała aktorka cytowana przez "The New York Times".



Rachel McAdams bez retuszu

Rachel McAdams nie boi się pokazywać, jak naprawdę wygląda jej ciało i jest przeciwniczką zakłamywania rzeczywistości. Udowodniła to w tegorocznej sesji dla magazynu "Bustle".

Aktorka poprosiła o jak najmniejszą ingerencję w efekt końcowy sesji zdjęciowej. Na fotografiach pozuje, szeroko się uśmiechając, prezentując zmarszczki mimiczne i nieogolone pachy.

"To moje ciało i myślę, że to ważne, aby świat o tym wiedział. Uwielbiam takie zestawienie piękna, efektowności, fantazji i prawdy (...). Nie ma nic złego w tym, żeby chcieć wyglądać jak najlepiej, pracować nad tym i być zdrowym, ale dla każdej osoby oznacza to co innego" - wyjaśniła Rachel McAdams w rozmowie z "Bustle".



Na koniec warto dodać, że McAdams regularnie znajduje się w zestawieniach najseksowniejszych i najbardziej pożądanych kobiet świata. Jeśli natomiast chodzi o jej życie prywatne, to przez wiele lat była w związku z walijskim aktorem Michaelem Sheenem, poznanym na planie filmu "O północy w Paryżu". Związek w końcu się rozpadł, a od 2016 roku partnerem gwiazdy jest scenarzysta Jamie Linden. W kwietniu 2018 roku McAdams po raz pierwszy została mamą - urodziła syna.