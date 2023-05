O swoim pomyśle na ekranizację jednej z odsłon sagi o agencie 007 Quentin Tarantino opowiedział w rozmowie z portalem "Deadline". "Skontaktowaliśmy się z ludźmi od Iana Fleminga. Sugerowali, że posiadają prawa do 'Casino Royale'. I właśnie to chciałem nakręcić zaraz po 'Pulp Fiction' - moją wersję 'Casino Royale'. Akcja rozgrywałaby się w latach 60. i nie byłby to film z serii o Bondzie. Chciałem zatrudnić aktora tylko do tego jednego filmu i tyle. Myślałem, że da się to zrobić" - wyznał reżyser. Jego pomysł szybko jednak upadł z powodu Alberta i Barbary Broccolich.

Reklama

"Casino Royale": Producenci filmów o Bondzie zablokowali film Tarantino

"Okazało się, że Broccoli już trzy lata wcześniej przewidzieli, że ktoś chciałby zrobić coś takiego jak ja. Ubili więc interes ze spadkobiercami Fleminga. Oznajmili im: 'Za prawa do ekranizacji wszystkiego, co kiedykolwiek napisał, damy wam dużo pieniędzy. To należność za wszystko, co napisał. Jeśli ktoś będzie chciał to zekranizować, najpierw będzie musiał skontaktować się z nami'" - opowiadał twórca "Pulp Fiction" .



Ze wspomnianymi producentami filmów o Bondzie nigdy się nie spotkał. "Znałem jednak ich znajomych, którzy wiedzieli wszystko. Zawsze słyszałem od nich pochlebiające mi słowa typu: 'Kochamy Quentina, ale robimy filmy pewnego określonego rodzaju i póki sami ich nie spie..., to zarobimy miliard dolarów na każdym z nich. Nie chcemy więc, żeby się za nie brał. Nieważne, czy byłby w tym dobry. Mógłby spie... miliardowy interes" - śmieje się Tarantino.

Quentin Tarantino: Pasjonat 1 / 13 Quentin Tarantino - reżyser, scenarzysta, producent i aktor - w środę, 27 marca, kończy 55 lat. Tarantino urodził się w Knoxville w stanie Tennessee w rodzinie pielęgniarki i muzyka. Rodzice rozstali się krótko po narodzinach syna, Quentin (nadano mu imię na cześć pół-Indianina, odgrywanego przez Burta Reynoldsa w serialu "Gunsmoke") wychował się w mieście Torrance w Kalifornii, gdzie przeprowadził się z matką i ojczymem. Chłopak uczęszczał do szkoły średniej w dzielnicy Harbor City w Los Angeles, jednak porzucił ją w dziewiątym roku nauki. Ważniejsza była dla niego kinematografia, zainteresowanie którą zdradzał od najmłodszych lat. Gdy skończył ich szesnaście, podjął pierwszą pracę - został bileterem w kinie wyświetlającym filmy pornograficzne. Zwolniono go jednak, gdy wyszło na jaw, że nie jest pełnoletni. Źródło: Getty Images Autor: Adam Pretty