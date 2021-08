Quentin Tarantino stwierdził, że jego decyzja nie wynika ze skąpstwa. To zemsta za to, że matka nigdy go nie wspierała.

Matka zakazała mu pisania scenariuszy

W rozmowie z Brianem Koppelem, twórcą podcastu "The Moment", reżyser "Wściekłych psów" i "Bękartów wojny" zdradził, że gdy był nastolatkiem i miał kłopoty w szkole, matka zakazała mu pisania scenariuszy.

"Ciągle robiła mi awantury... W czasie jednej z nich powiedziała: 'A tak przy okazji, ta mała kariera pisarska... i wykonała w powietrzu palcami cudzysłów. Koniec z tym!" - opowiadał rozżalony Tarantino.

Reżyser oświadczył wówczas swej matce, że nigdy jej tego nie zapomni. "Odpowiedziałem jej: 'OK, kiedy odniosę sukces, nigdy nie zobaczysz ani grosza. Nie będzie dla ciebie domu. Nie będzie wakacji ani cadillaca dla mamusi. Nic nie dostaniesz".

Matka Quentina Tarantino żyje skromnie

Reżyser "Pulp Fiction" wyjawił, że tylko raz złamał tę obietnicę i pomógł matce, gdy miała problemy z urzędem skarbowym. Connie Tarantino, matka filmowca, jest emerytowaną pielęgniarką i żyje skromnie, on jednak nie zamierza jej wspierać finansowo.

"To są konsekwencje jej słów. Wszyscy powinni pamiętać, że to, jak postępują ze swoimi dziećmi, ma swoje konsekwencje w przyszłości" - dodał Tarantino.

Kiedy do matki reżysera dotarła redakcja "USA Today", ona nie powiedziała na temat swego syna złego słowa.

"Jeśli chodzi o mojego syna Quentina, wspieram go, jestem z niego dumna i kocham go. Wielką radość sprawiło mi tańczenie na jego ślubie i wiadomość o narodzinach mojego wnuka, Leo" - powiedziała 75-letnia pielęgniarka.

Czytaj więcej: Quentin Tarantino zamierza odejść na emeryturę?

Quentin Tarantino w listopadzie 2018 roku ożenił się z izraelską piosenkarką Daniellą Pick, a w lutym 2020 roku urodził się ich syn Leo.