"Przysięga Ireny": Kim była Irena Gut?

Fabuła filmu oparta jest o biografię młodziutkiej dziewczyny Ireny Gut. Po wybuchu wojny, jako uczennica szkoły pielęgniarskiej, włączyła się w pomoc medyczną dla wojska. Dalsze koleje losu wyznaczała jej wielka odwaga i niezgoda na bierność wobec nieszczęścia ludzi dotkniętych wojenną przemocą.

Historia Ireny w 2009 roku trafiła na Broadway. Autor sztuki "Irena’s Vow" Dan Gordon, producent telewizyjny i filmowy, dramaturg, napisał także scenariusz tworzonego obecnie projektu. Jego dorobek artystyczny, to m.in. sceniczna adaptacja oscarowego filmu "Rain Man" i scenariusze do obrazów: "Soldier of Fortune", "Hurricane", "Inc.", "Passanger 57", "Partnerzy", "Dog Hause", "Wayatt Earp", "Rambo - Ostatnia krew".

Reżyserką powstającego w Lublinie obrazu jest Louise Archambault. Najbardziej znana jest z filmów "Familia", który zdobył nagrodę Prix Jutra w 2005 roku oraz "Gabrielle", nagrodzonego Canadian Screen Award za najlepszy film w 2014 roku, kanadyjskiego kandydata do Oscara i Złotych Globów. W 2019 roku wszedł na ekrany jej obraz "Il pleuvait des oiseaux", laureat wielu nagród na festiwalach filmowych.



"Przysięga Ireny": Międzynarodowa produkcja w Lublinie

W międzynarodowej obsadzie zobaczymy gwiazdy światowego formatu - Sophie Nelisee, Dougray’a Scotta czy Andrzeja Seweryna . Jest to największa międzynarodowa produkcja filmowa realizowana w Lublinie przy wsparciu miasta.

W postać Ireny wcieli się kanadyjska aktorka Sophie Nelisee, obok niej zobaczymy Dougray'a Scotta ("Gotowe na wszystko", "Mission: Impossible 2"). Towarzyszyć im będą polskie gwiazdy: Andrzej Seweryn ("Ziemia obiecana", "Dyrygent", "Rojst", "Zieja"), jeden z największych polskich aktorów dramatycznych, dyrektor Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, a także Maciej Nawrocki, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, znany z takich filmów i seriali jak "1920 Wojna i miłość", "The Liberator", "Fighter", "Portret" czy "Road Games".

Zdjęcia do filmu w lubelskich plenerach potrwają do 15 kwietnia.

Światowa premiera filmu planowana jest w 2023 roku. Film będzie dystrybuowany w kinach na całym świecie.

