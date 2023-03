"Przybłędy" to nowy brytyjski film, który pod koniec lutego zadebiutował na Netfliksie m.in. w Stanach Zjednoczonych. Widzowie, którzy zdążyli go już obejrzeć porównują produkcję do takich tytułów jak " Uciekaj! " i " To my " Jordana Peele'a.

"Przybłędy": O czym jest film?

Film został wyreżyserowany przez Nathaniela Martello-White'a i opowiada historię kobiety, która prowadzi całkiem normalne życie na przedmieściach Wielkiej Brytanii. Jednak sprawy przybierają zły obrót wraz z pojawieniem się dwojga nieznajomych w mieście. Wkrótce namieszają w życiu głównej bohaterki.

"Przybłędy": Widzowie ostrzegają. "Nie oglądaj przed snem"

Po obejrzeniu filmu widzowie wyrazili swoje zdanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Większość z nich ostrzega przed oglądaniem go późną nocą.

"Jeśli próbujesz dziś dobrze spać, nie oglądaj 'Przybłęd' tuż przed snem" - czytamy na Twitterze.