Film za pomocą animacji (co pozwala zachować bohaterowi anonimowość) przedstawia historię Amina, który jako nastolatek musiał opuścić rodzinny Afganistan. Jego opowieść stanowi wzruszający obraz losu uciekającej przed wojną jednostki i zwraca uwagę, jak złożone i długotrwałe skutki pociąga za sobą doświadczenie przymusowej migracji. "Przeżyć" to również historia o samopoznaniu i pełnym niepewności dorastaniu jako osoba uchodźcza. Choć wzruszająca, jest to również opowieść, która daje nadzieję oraz pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość uchodźców i uchodźczyń, motywując do działania na rzecz inicjatyw niosących im wsparcie.



Wideo PRZEŻYĆ / polski zwiastun

"Przeżyć": Animacja i dokument w jednym

"Im głębiej wchodził w traumatyczne sytuacje, tym więcej pamiętał konkretnych detali z przeszłości. Na przestrzeni trzech-czterech lat zrobiliśmy wspólnie kilkanaście wywiadów, z których każdy był efektem wstępnej trzydniowej sesji, podczas której Amin wyrzucał z siebie kolejne elementy własnej historii, często nie szczędząc drastycznych szczegółów i rozdzierających scen. To w dużej mierze jego zasługa, że daliśmy radę zrobić ten film. Gdy ukończyłem scenariusz, czytał go, obejrzał wstępny montaż zrobiony na podstawie scenariusza, jednocześnie śledził ewolucję stylu wizualnego. Figuruje jako scenarzysta filmu, bo to jego własna historia opowiadana jego własnym głosem" - mówi o procesie tworzenia filmu reżyser Jonas Poher Rasmussen.

"Bardzo ważny film o możliwości życia w prawdzie" - mówi o "Przeżyć" Agnieszka Holland. Dla Bonga Joon Ho ("Parasite") był to "najbardziej poruszający seans roku", natomiast "The Guardian" nazywa go "filmem, o którym nie sposób zapomnieć".

Zdjęcie "Przeżyć" trafi na kinowe ekrany 18 marca / materiały prasowe

"Przeżyć" pokazywany był premierowo w Polsce podczas 18. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity, na którym zdobył cztery nagrody, w tym Grand Prix - Nagrodę Banku Millennium, a już od 18 marca zobaczyć go będą mogli widzowie w całej Polsce. Film znajdzie się w repertuarze ponad 50 polskich kin.



