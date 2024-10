Przeniesie widzów w świat wyścigów samochodowych. "To spełnienie marzeń"

"Maserati: The Brothers": Anthony Hopkins dołącza do obsady

Anthony Hopkins, legenda światowego kina i laureat Oscara, ponownie zanurza się w bogatą historię Włoch, tym razem wcielając się w postać finansisty stojącego za braciami Maserati w nadchodzącym filmie biograficznym "Maserati: The Brothers". Produkcja ta, wyreżyserowana przez Bobby’ego Moresco, ma opowiedzieć fascynującą historię rodziny, która stworzyła jedną z najsłynniejszych marek samochodowych na świecie.

Reklama

Film, który kręcony będzie w malowniczej Bolonii, przeniesie widzów w świat włoskich wyścigów samochodowych i rodzinnych ambicji. Hopkins, którego najnowszą rolą był cesarz Wespazjan w historycznej serii "Those About to Die", tym razem wcieli się w złożoną postać finansisty, który pomógł braciom Maserati zrealizować ich marzenie o stworzeniu samochodowego imperium. Jego obecność na planie to wielkie wydarzenie - producent Andrea Iervolino nie kryje ekscytacji.

"Posiadanie Anthony'ego Hopkinsa na pokładzie to spełnienie marzeń. Jego niezrównana umiejętność wcielania się w złożone postacie podniesie poziom naszej historii" - mówi producent.

To już kolejna współpraca włoskiego producenta Iervolino z Moresco, po tym jak wcześniej wyprodukowali biograficzny film o Ferruccio Lamborghinim oraz współtworzyli głośny "Ferrari" w reżyserii Michaela Manna. Z taką ekipą, jak można się nie ekscytować? Detale dotyczące pozostałej obsady są jeszcze trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że zdjęcia ruszają wkrótce.

Historia marki Maserati, która sięga 1914 roku, opowiada o ambicjach, ryzyku i tragedii. Film ma skupić się na założycielach marki - braciach Alfierim, Ettore i Ernesto - oraz na ich pasji do wyścigów. Alfieri, który niemal przypłacił życiem wyścig o Puchar Mesyny, stał się symbolem odwagi i determinacji, jakie stoją za logo marki, na którym widnieje trójząb z Fontanny Neptuna.



Zapowiada się prawdziwa gratka nie tylko dla fanów kina, ale także miłośników motoryzacji i historii - a z Hopkins'em w obsadzie, poprzeczka jest postawiona wysoko!

Zobacz też: Po tym "Weselu" nikt nie czuł się dobrze. Film, który wstrząsnął polską publicznością