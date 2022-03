"Projekt Adam" opowiada o podróżującym w czasie pilocie. Kiedy bohater ląduje awaryjnie w 2022 roku, musi poradzić sobie z niecodziennym wyzwaniem: uratować świat z pomocą swojego ojca i... młodszej wersji siebie.



Na ekranie Ryanowi Reynoldsowi partnerują m.in. Jennifer Garner , Mark Ruffalo , Walker Scobell, Catherine Keener oraz .



Za reżyserię nowej produkcji Netfliksa odpowiada Shawn Levy , który z Reynoldsem współpracował już wcześniej przy komedii akcji "Free Guy" , a scenariusz napisali Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett i Mark Levin.

"Jest w tym filmie cytat z mojego życia, który brzmi: 'Chłopcy zawsze wracają do swoich mam'. Stał się on bardzo prawdziwy, gdy zmarł mój ojciec" - opowiada Reynolds, nawiązując do sceny, w której jego bohater biegnie do swojej mamy w barze.

"Jestem jednym z czterech braci i wszyscy dosłownie krążyliśmy wokół naszej mamy. Wszyscy wróciliśmy do niej w tym trudnym czasie i wiem, że to było dla niej ogromnie ważne. Do dzisiaj wciąż o tym mówi" - podkreśla gwiazdor.