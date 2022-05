Predator to kosmiczny łowca, który po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie w filmie Johna McTiernana "Predator" z 1987 roku. W dżungli stawił mu czoła oddział superkomandosów, którzy w starciu z kosmicznym stylem polowania nie mieli zbytnich szans na przeżycie. Potrzeba było Arnolda Schwarzeneggera, by Predator nie mógł zapisać wizyty na Ziemi do grona udanych.

Amber Midthunder zastąpi Arnolda Schwarzeneggera

Tym razem Arnolda Schwarzeneggera postara się godnie zastąpić 25-letnia Amber Midthunder. Wcieli się ona w rolę ambitnej Indianki z plemienia Komanczów, która - wbrew panującemu tam patriarchatowi - marzy o tym, by zostać wojowniczką.

Reklama

Aktorka jest znana z takich serialowych produkcji jak "Legion" czy "Roswell, w Nowym Meksyku". Tematyka science-fiction nie jest jej obca. W serialu "Roswell" miała do czynienia z kosmitami, którzy ukrywają się w małym miasteczku.

W obrazie zobaczymy także: Dakotę Beavers, Stormee Kipp (“Sooyii"), Michelle Thrush (“The Journey Home") i Juliana Blacka Antelope'a (“Tribal").

Reżyserem filmu jest Dan Trachtenberg ( "Cloverfield Lane 10" ).

Wideo Prey | 20th Century Studios | Hulu

Zobacz też:

"Boscy": Uszczypliwa satyra na branżę filmową [recenzja]

Juliusz Machulski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin

Chris Rock wreszcie skomentuje atak Willa Smitha na Oscarach