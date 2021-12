Premiera filmu „John Wick 4” przesunięta na marzec 2023

Wiadomości

Studio Lionsgate opublikowało krótki teaser, w którym podana została nowa data premiery czwartej części sensacyjnej serii „John Wick”. Film, którego gwiazdą jest Keanu Reeves, trafi do kin 24 marca 2023 roku. To przesunięcie prawie o rok w stosunku do obowiązującej do teraz daty premiery, która według wcześniejszych ustaleń miała się odbyć 27 maja przyszłego roku.

Keanu Reeves na planie czwartej części "johna Wicka" /SplashNews.com /East News