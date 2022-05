Bohaterem "Prawa zemsty" jest Clyde Shelton (w tej roli Gerard Butler ). To sfrustrowany ojciec, owładnięty chęcią zemsty zemstę na wszystkich, którzy doprowadzili do zwolnienia z więzienia groźnego mordercy. Ma ku temu powód - przestępca zamordował jego żonę i córeczkę. Tropem Sheltona, który bez litości zabija skorumpowanych filadelfijskich urzędników, rusza zastępca prokuratora okręgowego, Nick Rice ( Jamie Foxx ).

""Prawo zemsty": Gerard Butler znów będzie się mścił

Nie wiadomo póki co, jaka będzie fabuła kontynuacji "Prawa zemsty". Scenariusz napisze autor scenariusza oryginału, Kurt Wimmer. Spośród twórców pierwszej części filmu w kontynuację zaangażowany będzie też producent Lucas Foster. Nie ogłoszono jeszcze, czy do roli Clyde’a Sheltona powróci w drugiej części filmu Gerard Butler. Wiadomo za to, że będzie on jednym z producentów sequela.

"Jestem przeszczęśliwy, że mogę współpracować ze studiem Village Roadshow oraz moim częstym partnerem twórczym Kurtem Wimmerem. Jeszcze raz wrócimy do tych wspaniałych postaci i złożonych tematów, które dziś wydają się jeszcze ważniejsze niż wtedy, gdy tworzyliśmy pierwszą część filmu. Po raz kolejny sprawimy, że eksplodują wam mózgi" - zapowiedział Lucas Foster, nawiązując do jednej ze scen "Prawa zemsty".

"Zapotrzebowanie na mądre, sensacyjne thrillery, w których występują gwiazdy jest namacalne na naszym rynku. 'Prawo zemsty' to jedna z tych rzadkich, niewykorzystanych jeszcze okazji do rozpoczęcia franczyzy, która była zbyt dobra, aby ją przegapić" - dodają producenci filmu, Rob Paris i Mike Witherill.

