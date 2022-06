"Proces dekady" dobiegł końca

Proces o zniesławienie, jaki Johnny Depp wytoczył byłej żonie, przejdzie do historii jako jedną z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych sądowych batalii w Stanach. Amber Heard kilka lat temu oskarżyła eksmęża o stosowanie wobec niej fizycznej, psychicznej i seksualnej przemocy. Z powodu tych zarzutów ulubieniec widowni zaczął błyskawicznie tracić kolejne lukratywne kontrakty i sympatię sporej części odbiorców, a w Hollywood stał się persona non grata.

Proces, w którym aktor domagał się od dawnej ukochanej 50 mln dolarów zadośćuczynienia, miał na celu głównie naprawienie jego mocno zszarganej reputacji. Choć od ogłoszenia wyroku minęły zaledwie dwa dni, już można zaobserwować, że Depp ten cel osiągnie. Przysięgli orzekli, że Heard dopuściła się zniesławienia byłego męża i ma mu zapłacić odszkodowanie. Dla aktora ważniejsze jest jednak to, że wiele osób teraz uważa go za ofiarę toksycznego związku z gwiazdą "Aquamana". Jego fani triumfują, twierdząc, że sprawiedliwości wreszcie stało się zadość, a eksperci ze środowiska filmowego prognozują, że kariera Deppa wkrótce rozkwitnie na nowo.



Reklama

Zdjęcie Johnny Depp / AP/Associated Press/East News / East News

Camille Vasquez - największa wygrana sądowej batalii

Za Deppem, mimo korzystnego wyroku, długo jeszcze będą się ciągnęły słowa świadków mówiących o jego skłonności do alkoholu, narkotyków i wybuchów gniewu. Można więc powiedzieć, że jego zwycięstwo było kosztowne. Inaczej jest w przypadku reprezentującej go prawniczki Camille Vasquez. Charyzmatyczna i bardzo urodziwa adwokatka zaprezentowała się na sali sądowej wyłącznie z dobrej strony, a jej akcje w środowisku prawniczym wyraźnie wzrosły. 38-letnia Vasquez, która specjalizuje się w procesach o zniesławienie, zaimponowała obserwatorom procesu przenikliwością i doskonałą znajomością faktów. Na TikToku prawdziwą furorę robi filmik, na którym w ciągu zaledwie dwóch minut aż osiem razy ucisza prawniczkę Heard, wnosząc sprzeciw za sprzeciwem. Nagranie obejrzało na ten moment rekordowe 37 mln użytkowników serwisu.



Zdjęcie Camille Vasquez jest niekwestionowaną gwiazdą procesu Johnnego Deppa / FR171641 AP/Associated Press/East News / East News

Powszechną fascynację na jej punkcie widać na każdym kroku. Coraz więcej sklepów internetowych oferuje koszulki z napisem "I Love Camille Vasquez", a memy, na których przedstawiana jest jako komiksowy superbohater Thor, cieszą się niesłabnącą popularnością. Choć w prawniczym zespole Deppa prócz Vasquez było ośmiu innych adwokatów i adwokatek, to ona skupiła na sobie cała uwagę mediów. Koledzy z palestry wychwalali ją w publikowanych na Twitterze postach, doceniając jej świetne przygotowanie. Jej medialna wartość wyceniana jest obecnie na 2 mln dolarów, a pokaźne grono wielbicieli już stawia ją za wzór do naśladowania dla innych kobiet. Część internautów marzy o tym, by została kongresmenką. Inni sugerują, że powinna wystartować w wyborach prezydenckich.



Camille Vasquez: Co wiemy o prawniczce Deppa?

Vasquez na swoim koncie ma sporo sukcesów, a przed sobą świetlaną przyszłość. Obecnie pracuje w renomowanej kancelarii Brown Rudnick zrzeszającej ponad 250 prawników. Jest też członkinią Grupy Postępowania Sądowego i Arbitrażowego Orange County w Kalifornii. Jak możemy przeczytać w biogramie prawniczki udostępnionym na stronie internetowej jej pracodawcy, w swojej praktyce "koncentruje się na procesach o zniesławienie po stronie powoda, ma również duże doświadczenie w sporach dotyczących umów i roszczeń związanych z zatrudnieniem".

Urodziwa adwokatka Deppa ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Południowej Kalifornii na wydziale komunikacji i nauk politycznych, a następnie studiowała w Southwestern Law School w Los Angeles. Jak przypomina BBC, w 2021 roku branżowy portal "Best Lawyers" uwzględnił ją w swoim zestawieniu wschodzących gwiazd w świecie prawa, umieszczając ją na liście "One to Watch".



Instagram Post

Jej kariera adwokacka jest dobrze znana, ale o życiu prywatnym Vasquez wiadomo niewiele, bo ona sama pilnie strzeże informacji na ten temat. Wiadomo jedynie tyle, że urodziła się w San Francisco w rodzinie emigrantów z Kuby i Kolumbii, a od niedawna jest w związku z Brytyjczykiem pracującym w branży nieruchomości. Wieści te rozczarują niewątpliwie fanów Deppa, którzy spodziewali się rychłych doniesień o romansie gwiazdora "Piratów z Karaibów" i jego adwokatki. W czasie trwania procesu wielu odbiorców wracało uwagę na czułe gesty, jakie aktor i prawniczka wymieniali na sali rozpraw. Zdaniem ekspertów mógł to być element błyskotliwej strategii Vasquez, która chciała w ten sposób ocieplić wizerunek aktora. Wszystko wskazuje na to, że prawniczka nie ma zamiaru odcinać kuponów od nagłej sławy. Mimo ogromnego zainteresowania jej osobą adwokatka nie udzieliła jak dotąd żadnego wywiadu, a jej instagramowy profil pozostaje prywatny. Czy jednak zmieni zdanie i dołączy do grona celebrytów? Czas pokaże. (PAP Life)

iwo/ gra/

Zobacz również:

Johnny Depp nie dostanie odszkodowania? Amber Heard nie ma pieniędzy!