Prawdziwe historie na wielkim ekranie! Polskie produkcje biograficzne, które warto znać

Twórcy filmowych biografii dbają o najmniejsze detale, by jak najpełniej przybliżyć życiorysy głównych bohaterów. Niebanalny sposób przedstawiania historii o wyjątkowych postaciach od lat dostarcza widzom wielu wrażeń. W polskim kinie pojawia się coraz więcej dzieł z tego gatunku. Którym filmom warto się przyjrzeć?

Zdjęcie Tomasz Kot jako Ryszard Riedel na planie "Skazanego na bluesa" /AKPA

"Skazany na bluesa" (reż. Jan Kidawa-Błoński, 2005)



Reklama

Film o Ryszardzie Riedlu, ikonie polskiej sceny muzycznej. Historia wokalisty zespołu Dżem pokazuje burzliwe życie charyzmatycznego artysty, którego piosenki pokochały miliony Polaków. Teksty proste, lecz prawdziwe, wybrzmiewają w wielu domach do dzisiaj. Reżyser zobrazował losy muzyka, pokazał wzloty i magię, z jaką wiązały się koncerty kultowego zespołu, a także odsłonił mroczne sidła nałogu, które pochłaniały artystę. Połączenie wszystkich warstw fabuły dało widzowi nie tylko opowieść o życiu wokalisty, ale również wizję tego, co może się stać, kiedy uzależnienie weźmie nad nami górę. Głównego bohatera przejmująco zagrał Tomasz Kot.



Wideo "Skazany na bluesa" (2005)

"Bogowie" (reż. Łukasz Palkowski, 2014)

Kolejna wybitna rola Tomasz Kota. "Bogowie" to świetnie poprowadzona historia o legendarnym, polskim kardiochirurgu prof. Zbigniewie Relidze. Dla niego zawód lekarza był powołaniem. W 1985 roku zespół lekarzy pod jego kierownictwem przeprowadził pierwszy udany zabieg przeszczepu serca w Polsce. Tomasz Kot tak autentycznie autentycznie wcielił się w Religę, że po seansie, żona profesora przyznała, że momentami odnosiła wrażenie, iż rzeczywiście patrzy na własnego męża. Produkcja wiernie odwzorowała komunistyczne realia, przez co odbiorca stał się bezpośrednim świadkiem wielu problemów, które przyszło przezwyciężać zdeterminowanemu medykowi. Dzieło Łukasza Palkowskiego to przede wszystkim portret niesamowitej osobowości.