Poznaliśmy nominacje do nagród PISF! Kto zgarnie laury?
Nagrody PISF zostaną rozdane już wkrótce! Znamy listę nominowanych, a wśród nich znalazły się nazwiska i instytucje, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej kinematografii. Kto dostąpił tego zaszczytu?
Nominowanych do nagród wskazała Kpaituła, w której sklad wchodzili: Kamila Dorbach - Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Maciej Dominiak - Dyrektor i współtwórca Stowarzyszenia FILMFORUM, Michał Kosiorek - Zastępca Dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury, Jola Myszka - współprowadząca poznańskie Kino Rialto, Anna Ruszczyńska - Dyrektorka Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Tatarska - dziennikarka filmowa i kulturalna, Karolina Vysata - historyczka sztuki i kierowniczka działu dokumentacji Zachęty.
Oto nazwiska, które przykuły uwagę Kapituły!
KINO
Kino MUZA w Poznaniu
Kino Pionier 1907 w Szczecinie
Kino Światowid w Katowicach
WYDARZENIE FILMOWE
2. edycja LET’S DOC Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni
I Forum bez barier. O kinie dostępnym
Podpisanie "Zasad Pracy Przy Produkcjach Filmowych i Serialowych" przez 13 organizacji branżowych
PROMOCJA POLSKIEGO KINA ZA GRANICĄ
Światowa premiera filmu dokumentalnego "Gość" na IDFA
Wydarzenie branżowe 13. Polish Days
Wydarzenie branżowe Młode Horyzonty Industry 2024
KRYTYKA FILMOWA
Marcin Radomski
Marcin Stachowicz
Michał Oleszczyk
KSIĄŻKA O TEMATYCE FILMOWEJ
"Finansowanie: budżet i kosztorys". Tom II cyklu Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego autorstwa Kamila Przełęckiego
"Produkcja: zagadnienia organizacyjne". Tom I cyklu Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego autorstwa Kamila Przełęckiego
"Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL" autorstwa Piotra Śmiałowskiego
EDUKACJA FILMOWA
Filmoczułość - edukacja psychologiczna w Kinie Muza w Poznaniu
Program SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych
Warsztaty Nakręć się na przyszłość, vol. 2
DYSTRYBUCJA POLSKIEGO FILMU
Dystrybucja filmu "Smok Diplodok" w reżyserii Wojtka Wawszczyka
Dystrybucja filmu "Strefa Interesów" w reżyserii Jonathana Glazera
Dystrybucja filmu "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" w reżyserii Elizy Kubarskiej
KLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy "Zamek" w Poznaniu
Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka w Elblągu
Piekarski Klub Filmowy w Piekarach Śląskich
PLAKAT FILMOWY
Plakat do filmu "Glorious Summer" autorstwa Patryka Hardzieja
Plakat do filmu "Pociągi" autorstwa Andrzeja Pągowskiego
Plakat do filmu "Utrata Równowagi" autorstwa Aleksandra Walijewskiego
DOSTĘPNOŚĆ KULTURY FILMOWEJ
21. edycja Millennium Docs Against Gravity Film Festival
Aplikacja mobilna Kino Dostępne
I Forum bez barier. O kinie dostępnym
Laureatów i laureatki do Nagród PISF oraz Nagród Specjalnych poznamy 24 września podczas uroczystej gali, w trakcie jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyszczególnienie osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.
Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Statuetkę zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Xavery Deskur. Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.