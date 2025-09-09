Poznaliśmy nominacje do nagród PISF! Kto zgarnie laury?

Nominowanych do nagród wskazała Kpaituła, w której sklad wchodzili: Kamila Dorbach - Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Maciej Dominiak - Dyrektor i współtwórca Stowarzyszenia FILMFORUM, Michał Kosiorek - Zastępca Dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury, Jola Myszka - współprowadząca poznańskie Kino Rialto, Anna Ruszczyńska - Dyrektorka Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Tatarska - dziennikarka filmowa i kulturalna, Karolina Vysata - historyczka sztuki i kierowniczka działu dokumentacji Zachęty.

"Lista nominowanych do 17. edycji Nagród PISF za rok 2024

KINO

Kino MUZA w Poznaniu

Kino Pionier 1907 w Szczecinie

Kino Światowid w Katowicach

WYDARZENIE FILMOWE

2. edycja LET’S DOC Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni

I Forum bez barier. O kinie dostępnym

Podpisanie "Zasad Pracy Przy Produkcjach Filmowych i Serialowych" przez 13 organizacji branżowych

PROMOCJA POLSKIEGO KINA ZA GRANICĄ

Światowa premiera filmu dokumentalnego "Gość" na IDFA

Wydarzenie branżowe 13. Polish Days

Wydarzenie branżowe Młode Horyzonty Industry 2024

KRYTYKA FILMOWA

Marcin Radomski

Marcin Stachowicz

Michał Oleszczyk

KSIĄŻKA O TEMATYCE FILMOWEJ

"Finansowanie: budżet i kosztorys". Tom II cyklu Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego autorstwa Kamila Przełęckiego

"Produkcja: zagadnienia organizacyjne". Tom I cyklu Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego autorstwa Kamila Przełęckiego

"Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL" autorstwa Piotra Śmiałowskiego

EDUKACJA FILMOWA

Filmoczułość - edukacja psychologiczna w Kinie Muza w Poznaniu

Program SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych

Warsztaty Nakręć się na przyszłość, vol. 2

DYSTRYBUCJA POLSKIEGO FILMU

Dystrybucja filmu "Smok Diplodok" w reżyserii Wojtka Wawszczyka

Dystrybucja filmu "Strefa Interesów" w reżyserii Jonathana Glazera

Dystrybucja filmu "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" w reżyserii Elizy Kubarskiej

KLUB FILMOWY

Dyskusyjny Klub Filmowy "Zamek" w Poznaniu

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka w Elblągu

Piekarski Klub Filmowy w Piekarach Śląskich

PLAKAT FILMOWY

Plakat do filmu "Glorious Summer" autorstwa Patryka Hardzieja

Plakat do filmu "Pociągi" autorstwa Andrzeja Pągowskiego

Plakat do filmu "Utrata Równowagi" autorstwa Aleksandra Walijewskiego

DOSTĘPNOŚĆ KULTURY FILMOWEJ

21. edycja Millennium Docs Against Gravity Film Festival

Aplikacja mobilna Kino Dostępne

I Forum bez barier. O kinie dostępnym

Laureatów i laureatki do Nagród PISF oraz Nagród Specjalnych poznamy 24 września podczas uroczystej gali, w trakcie jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Czym są nagrody PISF?

Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyszczególnienie osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.

Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Statuetkę zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Xavery Deskur. Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.