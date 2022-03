Film "40 lat minęło" opowiada historię małżeństwa, które przechodzi poważny kryzys. Para w nieco komiczny sposób próbuje pogodzić wszystkie aspekty wspólnego życia - romansowy, zawodowy i rodzicielski, a ponadto musi znaleźć sposób na to, jak przy tym wszystkim nie zwariować i nadal cieszyć się życiem! - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Judda Apatowa . Jego bohaterowie, Pete i Debbie, mogą teraz powrócić w kontynuacji.

"40 lat minęło" 10 lat później

"Zawsze chciałem nakręcić 'This Is 50' i teraz przyszedł na to czas. Nie mogłem nakręcić tego filmu pięć lat temu, a za pięć lat też nie będę mógł tego zrobić. Zacząłem więc rozwijać scenariusz i mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Czuję, że '40 lat minęło' dobrze się zestarzało i mam poczucie, że wszyscy oglądają ten film, gdy przekroczą 40. rok życia, bo wtedy dobrze go rozumieją. Dlatego jestem entuzjastycznie nastawiony do nakręcenia kontynuacji" - stwierdził Apatow.

Dopytany o to, czy "This Is 50" będzie jego kolejnym filmem, Apatow odpowiada, że jest to jeden z dwóch projektów, nad którymi aktualnie pracuje. Ma jednak nadzieję na to, że film uda się zrealizować. "Mam na niego pomysł, który bardzo mi się podoba" - zapewnia tajemniczo. Jeśli film powstanie, zostanie zapewne zrealizowany dla studia Universal, z którym Apatow związał się w tym tygodniu wieloletnim kontraktem na kilka filmów i seriali. Dla niego realizuje właśnie film "Bros" z Billym Eichnerem w roli głównej.

"Bańka": Nowy film Judda Apatowa w Netfliksie

1 kwietnia tego roku na Netflix trafi najnowszy film w reżyserii Judda Apatowa zatytułowany "Bańka". Opowie on o członkach obsady filmu o latających dinozaurach, którzy z powodu pandemii utknęli razem w hotelu. W rolach głównych wystąpili w nim m.in. Karen Gillan, Kate McKinnon, Keegan-Michael Key, Pedro Pascal, Leslie Mann, David Duchovny oraz Maria Bakalova.

