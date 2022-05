Tragedia na brukselskim stadionie Heysel jest jedną z największych w historii futbolu. 29 maja 1985 roku przed meczem Juventusu i Liverpoolu doszło do starć pomiędzy włoskimi i angielskimi kibicami. Ci pierwsi zostali zaatakowani przez brytyjskich huliganów, którzy najpierw obrzucali sektor zajmowany przez fanów Juventusu butelkami, a potem sforsowali ogrodzenie z siatki i zaczęli bójkę. Na widok uzbrojonych w kije, kastety i butelki Anglików Włosi rzucili się do ucieczki. Zaczęli się tratować, a część z nich przygniotła trzymetrowa ściana, która zawaliła się pod naporem tłumu. Zginęło 39 osób, ponad 600 zostało rannych.

Hans Everaert nakręci film o tragedii na stadionie Heysel

Hans Everaert planuje rozpocząć zdjęcia do filmu o tragedii na Heysel latem przyszłego roku. Jak informuje portal "ScreenDaily", budżet tej produkcji szacowany jest na około 6 milionów Euro. Historia tragedii zostanie opowiedziana z perspektywy podziemi stadionu, do których znoszeni byli ranni i martwi kibice.

Pomimo tragedii, jaka rozgrała się na trybunach, mecz pomiędzy Juventusem i Liverpoolem rozegrano. Zwyciężyła drużyna z Turynu, która zdobyła tym samym pierwszy Puchar Europy w swojej historii. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył z rzutu karnego Michel Platini po faulu na Zbigniewie Bońku.

Zdjęcie Zbigniew Boniek w koszulce Juventusu Turyn podczas finału Pucharu Europy na stadionie Heysel / Peter Robinson - PA Images / Getty Images

Hans Everaert przebywa aktualnie w Cannes, gdzie w konkursie głównym festiwalu filmowego startuje wyprodukowany przez niego film "Eight Mountains". Opowiada on historię Pietra i Bruna. Pierwszy z nich to chłopak z miasta, który w tytułowych górach pojawia się okazyjnie. Bruno mieszka tu na stałe - jest ostatnim dzieckiem zapomnianego, górskiego miasteczka. Ich spotkania pozwalają im odkryć, czym jest prawdziwa przyjaźń.

