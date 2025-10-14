Pierwsza "Dalej jazda" weszła do polskich kin 3 stycznia 2025 roku. Opowiadała o parze seniorów – Józku (Marian Opania) i Eli (Małgorzata Rożniatowska) – którzy wybierają się w podróż skradzioną Nyską. Ich decyzja wywołuje poruszenie wśród najbliższej rodziny. Syn Andrzej (Mariusz Drężek) martwi się o rodziców. Z kolei jego córka Justynka (Julia Wieniawa) kibicuje dziadkom.

W kontynuacji Józek będzie planował swój pogrzeb oraz… drugi ślub z Elą. Andrzej i jego żona Barbara (Anita Sokołowska) będą mierzyli się z największym kryzysem w swoim związku. Z kolei Justynka będzie odnajdywała się w roli nowej mamy. Jednocześnie to ona wciąż trzyma rodzinę w kupie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dalej jazda 2". "Ten film otula serca" INTERIA.PL

"Dalej jazda! 2" to wciąż historia najstarszego pokolenia Gugulaków

Chociaż wątki ich postaci zostały rozwinięte w kontynuacji, aktorzy zaznaczają, że w centrum "Dalej jazda 2" ponownie znajdują się postacie Józka i Eli. "To jest historii dwójki bohaterów. Historia Małgosi Rożniatowskiej i Mariana Opani. I niech tak zostanie. My jesteśmy tłem dopełniającym i ubarwiającym ich historię" – mówiła wprost Anita Sokołowska. "Oczywiście w części drugiej moja rola jest rozpisana, ale ja się naprawdę cieszę, że to starsze pokolenie gra główne role".

"Cała akcja kręci się wokół tego, że dziadek żyje, z czego wszyscy się cieszą. Jednak chcą też chuchać na zimne. Najlepiej wsadzić dziadka do szpitala, żeby tam leżał pod kroplówką wymuskany i wyprzytulany, i odliczał dni do śmierci. A Justynka jest właśnie tą postacią, która mówi: ‘nie’!" – tak Julia Wieniawa opisuje funkcję swej bohaterki w fabule.

"Jaka jest różnica, czy on umrze w domu, czy w szpitalu? Najważniejsze jest to, żeby on jeszcze żył i chciał żyć, i miał po co żyć. To jest zdanie Justynki. Żeby namówić go na przykład, by wziął drugi ślub z babcią albo spełnił swoje ostatnie marzenia. Ona stara się przypomnieć rodzinie, że nie o to chodzi, gdzie on ma czekać na tę śmierć, tylko żeby po prostu żył. I chciał żyć" – kontynuowała.

Zdjęcie Bartłomiej Filret, Anita Sokołowska i Mariusz Drężek na planie filmu "Dalej jazda 2" / Gałązka / AKPA

"Dalej jazda! 2". Z czym będą mierzyli się Andrzej i Barbara?

Mariusz Drężek zaznaczył, że wątek Andrzeja i Barbary skupia się na problemach "średniego pokolenia".

"Często życie tak nas absorbuje, że przestajemy widzieć swoje potrzeby. W pewnym momencie nasi bohaterowie orientują się, o co chodzi i próbują naprawić tę relację, skupić się na sobie" – mówił w rozmowie z Interią.

"Problemem jest to, że Andrzej, mój bohater, z troski o rodziców przerzuca na nich całą swoją uwagę i nie widzi swej najbliższej osoby, czyli małżonki. Jej potrzeb, jej oczekiwań. Tak to w życiu pewnie też czasami bywa, że codzienność nas pochłania i odciąga naszą uwagę od siebie nawzajem" – kontynuował. Po chwili dodał jednak z uśmiechem: "w końcu dogadamy się, będzie dobrze".

Zdjęcie Anita Sokołowska na planie filmu "Dalej jazda 2" / Gałązka / AKPA

Aktorzy o "Dalej jazda! 2". "Ten film idealnie otula serca"

Aktorzy są pewni, że kontynuacja powtórzy sukces pierwszej części i także trafi do serc widzów. "Wszyscy wiemy, jak ten świat wygląda. Jest wielka pogoń za celami, za lepszą przyszłością, za lajkami, żeby być popularnym i rozpoznawalnym, i tak dalej. A życie jest tak naprawdę w trochę innym miejscu. Ten film w niczym nie oszukuje. Jest prosty i zwyczajny. Właśnie dlatego widz go polubi – bo dotyka naszych najprostszych emocji" – uważa Sokołowska.

"Ten film jest dla wszystkich" – stwierdziła Wieniawa. "Idealny do oglądania przez całe rodziny, pod ciepłym kocykiem, jak będzie zimno za oknem – czyli w lutym, gdy będzie premiera. Ten film idealnie otula serca".

Zdjęcie Mariusz Drężek na planie filmu "Dalej jazda 2" / Gałązka / AKPA

"Dalej jazda! 2". Najważniejsze informacje

Za kamerą filmu "Dalej jazda 2" stanął Mariusz Kuczewski. W rolach głównych powrócą Małgorzata Rożniatowska, Marian Opania, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa i Bartłomiej Firlet. Do obsady dołączyła między innymi Maria Winiarska. Jej bohaterka zawróci w głowie Antoniemu Krysce, którego zagra ponownie Wiktor Zborowski – prywatnie mąż aktorki.

"Dalej jazda 2" wejdzie do kin 6 lutego 2026 roku.

