Powróci do swojej najbardziej znanej roli? Stawia sprawę jasno

W serii "X-Men" Janssen wcieliła się w telepatkę Jean Grey. Aktorka wystąpiła w pierwszej trylogii z lat 2000-2006. Pojawiła się także w epizodach w "Wolverinie" z 2013 roku i "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" z 2014 roku.

W "Avengers: Doomsday" swe role z cyklu o mutantach Marvela powtórzą Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), James Marsden (Cyclops), Rebecca Romjin (Mystique) i Kelsey Grammer (Beast). Plotkuje się także o udziale Hugh Jackmana (Wolverine) i Ryana Reynoldsa (Deadpool).

Famke Janssen powróci jako Jean Grey? "Nikt nigdy ze mną nie rozmawiał"

Fani zastanawiają się, czy inni aktorzy znany z serii "X-Men" także pojawią się w "Doomsday", chociaż w epizodzie. Janssen przyznała, że jest bardzo często pytana o swój udział w filmie. "Za każdym razem, gdy udzielam wywiadu, ktoś o tym wspomina, to interesujące" – mówiła w rozmowie z "Entertainment Weekly".

"Powinno mi to schlebiać. Przypuszczam, że ta bohaterka dobrze rezonowała z widzami. Grałam ją dawno temu, ale to miłe, że ludzie wciąż o niej mówią. Za każdym razem, gdy [Marvel] robi nowy film, ktoś wspomina o mnie" – kontynuowała Janssen. Zaznaczyła jednak, że nigdy nie rozmawiała z Disneyem o możliwości powrotu do roli.

"Avengers: Doomsday". Kiedy premiera?

Niektórzy fani podejrzewają, że aktorzy ukrywają swój udział w "Avengers: Doomsday". Podobnie robili Tobey Maguire i Andrew Garfield przy "Spider-Mana: Bez drogi do domu". O tym, kto pojawi się w piątym filmie z serii "Avengers", przekonamy się 18 grudnia 2026 roku.