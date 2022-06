Emma Thompson to gwiazda pierwszej wielkości, laureatka dwóch Oscarów ( "Rozważna i romantyczna" , "Powrót do Howards End") i dziesiątek innych prestiżowych nagród, jak również autorka scenariuszy i producentka. Jej nazwisko stanowi gwarancję wysokiej klasy projektów, w których aktorka bierze udział. Nie inaczej jest w przypadku jej najnowszego filmu "Powodzenia, Leo Grande" (w kinach od 15 lipca). To historia Nancy Stokes, emerytowanej nauczycielki, a przy tym wdowy, która po dwóch latach samotności, w nagłym przypływie fantazji, decyduje się wynająć chłopaka do towarzystwa. Gra go, znany m.in. z przebojowego serialu "Peaky Blinders", przystojny Daryl McCormack.

Film wyszedł spod ręki znakomitej australijskiej reżyserki Sophie Hyde ("Zwierzęta"), która zrealizowała komediodramat jednocześnie lekki i ważny. Pełen humoru i brawury obyczajowej, zyskał doskonałe recenzje.

"Powodzenia, Leo Grande": Emma Thomson w poszukiwaniu zmysłowej rozkoszy

"Fenomenalna", "hipnotyzująca", "kobieca, ale powściągliwa" - tak zgodnym głosem komplementują Thompson krytycy. Ona sama podkreślała na konferencji prasowej podczas Berlinale, że satysfakcja seksualna kobiet "nigdy nie była na liście priorytetów świata".

"Jeśli gdzieś na wsi brytyjskiej, niemieckiej czy francuskiej spytalibyśmy starsze kobiety, ile miały orgazmów, byłyby ogromnie zaskoczone" - powiedziała Thomson. Ale i niektóre młodsze kobiety, z którymi aktorka rozmawiała po projekcji filmu, przyznawały, że miewały problemy z rozmowami o intymności. "Czym jest przyjemność, czym wstyd, dlaczego czujemy się zawstydzone mówiąc o przyjemnościach fizycznych - oto dyskusja, którą, mamy nadzieję, wzbudzi ten film" - dodawała Thompson.

Zdjęcie Emma Thomson w filmie "Powodzenia, Leo Grande" / Forum Film Poland / materiały prasowe

Nancy Stokes (Emma Thompson), emerytowana nauczycielka i wdowa, przez całe życie miała tylko jednego partnera seksualnego - swojego męża. Zamknięta w świecie kompleksów i ukrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę z młodym, przystojnym pracownikiem seksualnym Leo Grande (Daryl McCormack). W pokoju hotelowym poza miastem Nancy spotyka się z Leo, który okazuje się doskonałym uwodzicielem, o czarującym wyglądzie i niecodziennej erudycji. W tych nietypowych okolicznościach Nancy nieoczekiwanie pobiera lekcję akceptacji własnego ciała oraz rozkoszy, która może z tego płynąć.

"Powodzenia, Leo Grande" w kinach od 15 lipca!

Zdjęcie Plakat filmu "Powodzenia, Leo Grande" / materiały prasowe

