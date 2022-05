Od 7 do 12 czerwca 2022 r. w warszawskim Kinie Muranów zostanie pokazanych prawie 300, przede wszystkim krótko- i średniometrażowych, filmów z całego świata pogrupowanych w 45 bloków tematycznych. Pokazom będą towarzyszyły dyskusje z twórcami i twórczyniami, debaty, warsztaty i performance.

7 czerwca festiwal otworzy argentyński film "El triunfo de Sodoma" w reż. Goyo Anchou (główna nagroda podczas PFFB 2021 w Berlinie), będący zarówno opowieścią o miłości, jak i radykalnym społecznie obrazem osadzonym w opresyjnej politycznej rzeczywistości.

Z tegorocznego Berlinale na PPFFW trafiły: austriacki "Mutzenbacher" Ruth Beckermann, nagrodzony główną nagrodą w sekcji Encounters oraz pokazywany w konkursie głównym "Takie lato" Denisa Côté - które określą granice, jakie stawia kino arthouse’owe w pokazywaniu i opowiadaniu o seksualności.

Wybrane filmy powstały jednak w większości poza głównym nurtem kina arthouse’owego; są mocno zaangażowane politycznie i społecznie, radykalne i bezkompromisowe. Pokazują także różnorodne podejście do ciała i seksualności - od dzieł czołowych skandynawskich feministycznych artystek Marit Östberg i Joanny Rytel, po twórczość pochodzącego z Kanady queerowego reżysera Bruce‘a LaBruce‘a.

Podczas PPFFW będzie miała miejsce warszawska premiera filmu "Boylesque" w reżyserii Bogny Kowalczyk, który został niedawno nagrodzony na Hot Docs Festival w Toronto. Bohaterką tego filmu jest Lulla la Polaca, najstarsza polska drag queen.

Tematy bloków filmowych to m.in.: Cnoty niewieście (czyli co to właściwie oznacza w XXl wieku), Seksualne jest polityczne (prezentacja strategii artystycznych skupujących się na polach wspólnych dla polityki i seksualności), Portrety intymności (zestaw inspirujących dokumentów dotykających prywatnych obszarów). Będą też bloki pokazujące różne strategie artystyczne dotyczące cielesności i pracy z nią: Zwiąż mnie i rozwiąż, Fetysz przyjemności oraz bardzo aktualny blok ukraiński Niekończąca się historia choroby, poświęcony AntiGonnie, jednej z najbardziej radykalnych artystek ukraińskich. Nie zabraknie bloków podejmujących aktualne problemy: Zmierzch antropocenu lub - skupiony wokół obecnej sytuacji politycznej - blok Nie lękajmy się. Blok Zdarzenia Wirtualne został specjalnie przygotowany na PPFFW przez studentki i studentów warszawskiej ASP.

Cykl paneli będzie szukał odpowiedzi na pytanie dlaczego intymność jest jednym z najważniejszych paradygmatów XXI wieku. Warsztaty zaś pozwolą na oswajanie się z ciałem, otwartością na dotyk i budowaniem bliskości. Miejscem integracji i zabawy będzie klub festiwalowy w Kinie Muranów.

Termin postpornografia wywodzi się z lat 90. ubiegłego wieku i powstał z potrzeby rozszerzenia perspektywy rozumienia ciała i seksualności oraz krytyki mainstreamowej pornografii. Rozumiana jako intersekcjonalny ruch artystyczny, postpornografia jest platformą służącą badaniu związków pomiędzy kulturą a opresją, szczególnie w kontekście cielesnej autonomii, biopolityki, przyjemności i tożsamości. Postpornografia skupia się na krytycznym podejściu do dominującego porządku społeczno-kulturowego testując nowe narracje artystyczne filtrowane przez język współczesnej i etycznej pornografii rozumianej jako jedna z dziedzin sztuki wizualnej - czytamy na stronie festiwalu.

