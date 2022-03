Kiedy naukowczyni o złamanym sercu (Lamparska) wraca na Podhale, by zacząć od nowa, jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego (Roznerski) - brzmi zarys fabuły "Poskromienia złośnicy".

W filmie,obok Magdaleny Lamparskiej i Mikołaja Roznerskiego, zobaczymy również: Adama Małysza, Piotra Cyrwusa oraz Piotra Polka. Za reżyserię filmu odpowiada Anna Wieczur-Bluszcz ("Kogel mogel, czyli koniec świata 4").



Kim jest Mikołaj Roznerski?

Mikołaj Roznerski to popularny aktor, który grał w serialach, takich jak m.in.: "Pierwsza miłość", "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz", "Komisarz Alex", "Prawo Agaty", czy "Na Wspólnej". Mikołaj Roznerski ma na swoim koncie także filmy fabularne: "Chce się żyć", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" oraz "Pech to nie grzech". Z Magdaleną Lamparską miał przyjemność zagrać w komedii romantycznej "Porady na zdrady" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego. Aktor jest laureatem nagrody Telekamery "Tele Tygodnia" w kategorii "Najlepszy aktor" (2020 rok) i zdobywcą Złotej Telekamery 2021. W latach 2018-2021 był związany z Adrianą Kalską, natomiast matka jego syna Antoniego, to aktorka Marta Juras.



Kim jest Magdalena Lamparska?

Magdalena Lamparska zagrała w wielu kinowych hitach i serialach, między innymi w komediach: "Listy do M. 2" i "Porady na zdrady". Jednak największą sławę przyniósł jej pierwszy, polski film erotyczny na podstawie powieści Blanki Lipińskiej - o tym samym tytule - "365 dni". W reżyserii Tomasza Mandesa i Barbary Białowąs. W tej produkcji Magdalena Lamparska wcieliła się w charakterną i szaloną Olgę, będąca przyjaciółką głównej bohaterki Laury, którą gra Anna-Maria Sieklucka. Obraz odniósł sukces, ze względu na kontrowersyjną tematykę i udział w filmie przystojnego Włocha - Michele’a Morrone’a. Przystojny, młody aktor podbił serca żeńskiej części publiczności w Polsce.

