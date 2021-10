Magdalena Lamparska o drodze do sukcesu

Z pewnością nieraz byliśmy zniechęcani do czegoś, lub ktoś krytykował nasze plany, czy działania. Właśnie do tego typu zachowań nawiązuje wpis na Instagramie, opublikowany przez Magdalenę Lamparską.

Artystka cofa się pamięcią w przeszłość i wspomina, jak kwestionowano jej decyzję odnoście wyboru zawodu, czyli aktorstwa. Mówiono jej wówczas: "Nie uda Ci się!". Lamparska zaznacza, że wszelakie bariery są zakorzenione jedynie w naszych umysłach, bo w rzeczywistości nic nie może nas ograniczać. Spojrzenie na rzeczywistość jest kluczowe. Zapewne, gdyby nie siła przekonań, to Magdalena Lamparska nie byłaby w miejscu, w którym jest obecnie. Być może nie zagrałaby charyzmatycznej postaci w "365 dniach".

"Kilka dni temu odpowiadałam Wam o pracy z przekonaniami. Czy naprawdę tak myślę, czy dostałam to od kogoś? Podam Wam przykład: - Do Szkoły Teatralnej bardzo trudno się dostać. Nie uda Ci się!Kto tak mówi? Mama? Skąd ona to wie, skoro nie wie jak wyglądają egzaminy? Dlaczego ma się nie udać? Często w naszej głowie dźwięczą słowa otrzymane od najbliższych, które nie są aktualne w obecnej rzeczywistości, jednak nas blokują lub emocjonują. Przyjrzyjcie się swoim przekonaniom, często narzekaniu, które jest poklaskiem środowiska, w którym jesteśmy. Warto uświadamiać sobie, co jest nasze, a co jest świata zewnętrznego. Dlatego, że jeśli robi się coś z pasji i miłości, nie może się nie udać" - twierdzi Magdalena Lamparska.

Magdalena Lamparska: Kariera

Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Zagrała w wielu filmach i serialach, między innymi w komediach: "Listy do M. 2" i "Porady na zdrady". Jednak największą sławę przyniósł jej pierwszy, polski film erotyczny na podstawie powieści Blanki Lipińskiej - o tym samym tytule -"365 dni". W tej produkcji Magdalena Lamparska wcieliła się w charakterną i szaloną Olgę, która jest przyjaciółką głównej bohaterki Laury. Film odniósł sukces, ze względu na kontrowersyjną tematykę i brawurową rolę przystojnego Włocha.