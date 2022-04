"Poskromienie złośnicy", to komedia romantyczna produkcji platformy Netflix. Opowiada o laborantce, która - ze złamanym sercem - wraca do rodziny na Podhale, by spróbować zacząć od nowa. Wówczas jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, w tym celu zatrudnia przystojnego nieznajomego. W rolach głównych, oczywiście: Magdalena Lamparska i Mikołaj Roznerski. Wraz z nimi grają również: Adam Małysz, Piotr Cyrwus oraz Piotr Polk. Za reżyserię filmu odpowiada Anna Wieczur-Bluszcz. Premiera produkcji na platformie Netflix już 13 kwietnia 2022 roku.

Wideo Poskromienie złośnicy | Oficjalny zwiastun | Netflix

Adam Małysz: Nieoczekiwany zwrot w karierze

Mikołaj Roznerski zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych kadry w górskiej scenerii z gwiazdą filmu "365 dni". W ten sposób zakomunikował fanom, że pojawi się nowa produkcja w serwisie Netflix. Popularny aktor miał już przyjemność zagrać u boku Magdaleny Lamparskiej w komedii romantycznej "Porady na zdrady" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego. Analizując spis obsady "Poskromienia złośnicy" nietrudno natknąć się na nazwisko Adama Małysza .

Adama Małysza nie trzeba przedstawiać

To polski skoczek narciarski i kierowca rajdowy. Od 2016 roku dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Swój pierwszy skok oddał w wieku sześciu lat, w 1983 roku. Jest czterokrotnym olimpijczykiem, zdobywcą czterech medali: srebrnego i brązowego w 2002 roku oraz dwóch srebrnych w 2010 roku, a także sześciu medali mistrzostw świata.

Gorączka kibicowania w sezonie zimowym udziela się Polakom odkąd Adam Małysz w 1996 roku, stanął na podium w mistrzostwach świata w skokach narciarskich. Od tamtego momentu minęło 25 lat i dyscyplina ta stała się naszym sportem narodowym, a kolejni skoczkowie, jak Kamil Stoch, Dawid Kubacki, czy Piotr Żyła przypieczętowali ów fakt.

W 2012 roku, Adam Małysz zdobył tytuł międzynarodowego rajdowego mistrza Polski i Czech, a w 2013 roku odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdach terenowych. Żoną sportowca jest Izabela Małysz. Para ma 25-letnią córkę Karolinę.

