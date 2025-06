Poruszający dokument w Polsat Box Go. Historia człowieka oddanego pasji

"Dobrze, że nosimy maski": szczery dokument o odwadze i pasji

"Dobrze, że nosimy maski" jest poruszającą historią fanowskiej pasji, która dla Konrada Kobusa stała się sposobem na życie. Mężczyzna od lat z wielkim oddaniem i skrupulatnością tworzy stroje i staje przed nowymi wyzwaniami. Czasem jego pasja wymaga determinacji i poświęcenia, jednak gdy tylko wkłada na siebie kostium, odczuwa satysfakcję i nieopisany przypływ odwagi. Mężczyzna zdaje sobie jednak sprawę, że jego fascynacja może być różnie odbierana przez otoczenie.

"Nie mam za złe ludziom, że mają mnie za dziwaka i tak mnie mogą postrzegać. Prawdopodobnie są takie pasje, które ja też bym uznał za dziwactwo. Ale uważam, że powinniśmy się cieszyć, że każdy z nas ma inne, swoje własne i nietypowe hobby" - przekonuje Kobus.

Mężczyzna stara się swoimi zainteresowaniami szerzyć radość i czynić dobro. Często można spotkać go w szpitalach domach dziecka, czy na akcjach charytatywnych, podczas których robi wszystko co w jego mocy, by wywołać uśmiech na twarzach osób w trudnych sytuacjach.

"Wchodzisz jako Vader i musisz uważać, gdyż różnie dzieci reagują na tego typu postaci. Generalnie większość się cieszy, choć zwykle nie są to jeszcze dzieci w takim wieku, żeby oglądać filmy. To są takie poruszające chwile. Kolega mówi wtedy - dobrze, że nosimy maski, bo nie widać naszej reakcji" - mówi w dokumencie.

Za pomysł i reżyserię produkcji odpowiada Bartosz Pawłowski. Montażem zajął się Bogdan Reva.

"Dobrze, że nosimy maski": od kiedy i gdzie oglądać?

Film "Dobrze, że nosimy maski" trafi do biblioteki w Polsat Box Go od 13 czerwca. Można zobaczyć go w pakietach Premium oraz Start. Produkcja zostanie zaprezentowana również na tegorocznym Pyrkonie, czyli największym festiwalu fantastyki w Polsce. Pokaz zaplanowany jest na dzisiejszy wieczór (13 czerwca o godzinie 19:00).

