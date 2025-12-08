Ethan Hawke w poruszających słowach wspomina Robina Williamsa

Ethan Hawke w wywiadzie dla "CBS Sunday Morning" wspomniał Robina Williamsa, z którym wystąpił w kultowym "Stowarzyszeniu Umarłych Poetów" z 1989 roku. Williams zagrał w nim charyzmatycznego nauczyciela angielskiego Johna Keatinga, a nastoletni wówczas Hawke wcielił się w jednego z uczniów.

Aktor przyznał, że już wtedy dostrzegał "złożoność jego życia emocjonalnego".

"Nawet w wieku 18 lat zdawałem sobie z tego sprawę" - powiedział Hawke. "W mojej rodzinie było dużo depresji, więc szybko zauważyłem, że cała ta siła i charyzma miały swoją cenę. Był niezwykle wrażliwy i wyjątkowo wyczulony na atmosferę wokół siebie".

Reklama

Hawke opisał pewną sytuację z planu. Williams spontanicznie żartował i improwizował, wywołując salwy śmiechu i podziw ekipy, lecz chwilę później Hawke zastał go samotnie w ciemnym kącie.

"Pomyślałem wtedy: 'Dobrze, teraz to wszystko zaczyna mieć sens'. To musiało być ogromnie wyczerpujące. Istnieje wiele opowieści o klaunach, którzy dają innym radość, sami ponosząc za to wysoką cenę. Mówię o tym, by podkreślić, że sposób, w jaki odszedł, nie definiuje go dla mnie. Oglądając film, myślę o duchu człowieka, którego wtedy poznałem - o jego sile i o tym, jak wiele znosił dla nas i dla innych" - opowiadał aktor.

"Stowarzyszenie Umarłych Poetów": kultowy film z Robinem Williamsem

"Stowarzyszenie Umarłych Poetów" to kultowy film z 1989 roku w reżyserii Peter Weir. Akcja rozgrywa się w 1959 roku w elitarnej, konserwatywnej szkole z internatem dla chłopców, Welton Academy. Do grona nauczycieli dołącza charyzmatyczny nauczyciel angielskiego – Robin Williams grający Johna Keatinga. Keating burzy szkolne schematy: odrzuca surowe reguły, wnosi otwartość, indywidualizm i zachęca uczniów do własnego myślenia, do poezji i do życia zgodnie z dewizą "carpe diem".

Zdjęcie Robin Williams w filmie "Stowarzyszenie umarłych poetów" / Touchstone Pictures / Getty Images

Robin Williams zmarł 11 sierpnia 2014 roku poprzez odebranie sobie życia. Jego żona ujawniła później, że aktor zmagał się z przewlekłą chorobą mózgu (otępienie z ciałami Lewy’ego). Cierpiał także na depresję.

Zdjęcie / INTERIA

Czytaj więcej: Żegna legendę kina. Robert Redford był "bohaterem jego życia"