Film akcji z polskim akcentem: "Sojusznicy" (2025)

Publiczna rywalizacja premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta USA wymyka się spod kontroli i sprawia, że kraje stają się celem nieprzyjaciela. Od teraz będą musieli połączyć siły, by uratować kraje. W misji pomoże im zdolna agentka MI6.

W główne role w produkcji wcielili się Idris Elba, John Cena i Priyanka Chopra Jonas. Na ekranie partnerują im Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle i Paddy Considine.

Film okazał się być spektakularnym sukcesem Prime Video. Wciąż przyciąga widzów przed ekrany, mimo że zadebiutował 2 lipca. Od momentu premiery produkcję zobaczyło już 75 milionów widzów. To plasuje "Sojuszników" na czwartym miejscu wśród najpopularniejszych produkcji platformy streamingowej. Przed nią znajdują się tylko trzy filmy: "Czerwona Jedynka", "Księgowy 2" oraz "Wojna o jutro".

Polskich widzów szczególnie może zaciekawić fakt, że część akcji filmu toczy się w Warszawie. Niestety, już na pierwszy rzut oka łatwo zauważyć, że stolicę naszego kraju zastąpiło zupełnie inne miasto. Twórcy "Sojuszników" zdecydowali się zastąpić Warszawę... serbskim Belgradem, a pałac Kultury i Nauki dokleili przy pomocy komputerowych narzędzi.

Zdjęcie Priyanka Chopra Jonas, John Cena i Idris Elba w filmie "Sojusznicy" / Prime Video / materiały prasowe

Nagradzana na festiwalach polska perełka: "Wróbel" (2024)

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, kolegą Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia - jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim Dziadek, którego do tej pory nie znał i nowa, wygadana sąsiadka Marzenka. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Subtelne aktorstwo, nienachalna muzyka i "czujna" na dokumentalne zdarzenia kamera są niewątpliwą wartością artystyczną tego kameralnego filmu. Reżyser Tomasz Gąssowski podczas festiwalu Młodzi i Film został uhonorowany Nagrodą Publiczności dla najlepszego filmu pełnometrażowego. W roli głównej zobaczyć można Jacka Borusińskiego, współtwórcę Grupy Mumio, która istnieje na polskiej scenie teatralnej prawie 30 lat. Za urokliwą kreację Remka Wróbla aktor zdobył nagrodę podczas ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni.

W filmie partnerują mu: Julia Chętnicka (która zachwyciła w "Królowej" u boku Andrzeja Seweryna), Krzysztof Stroiński , Piotr Rogucki , Bartłomiej Kotschedoff , Maria Maj, Agnieszka Matysiak. Nie zabrakło róeniwż ciekawych epizodów aktorskich - na drugim planie pojawią się m.in. Iwo Zaniewski, Stefan Szczepłek, Wojciech Fiedorczuk, Krzysztof Herdzin, Radek Majewski.

Zdjęcie Piotr Rogucki i Jacek Borusiński w filmie "Wróbel" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

Dynamiczna akcja i dużo humoru: "The Pickup" (2025)

W "The Pickup" rutynowy odbiór gotówki przybiera nieoczekiwany obrót, gdy dwóch niezgranych kierowców furgonetki pancernej - Russell (Eddie Murphy) i Travis (Pete Davidson) - zostaje zaatakowanych przez bezwzględnych przestępców, którym przewodzi przebiegła Zoe (Keke Palmer) z planami daleko wykraczającymi poza sam transport pieniędzy. Gdy wokół nich szerzy się chaos, ten nietypowy duet musi uporać się z niebezpieczeństwem, odmiennymi charakterami i z wyjątkowo pechowym dniem, który staje się coraz gorszy.

Reżyserem filmu, który łączy dynamiczną akcję z błyskotliwym humorem, jest Tim Story, znany z takich produkcji jak "Myśl jak facet", "Fantastyczna Czwórka" i "Prawdziwa jazda". Oprócz Eddiego Murphy’ego, Pete’a Davidsona i Keke Palmer, w filmie występuje barwna mieszanka aktorów, w tym Eva Longoria, Marshawn Lynch, Joe "Roman Reigns" Anoa’i, Andrew Dice Clay i Ismael Cruz Córdova.

"The Pickup" łączy dwa pokolenia komedii w wybuchowym i przezabawnym duecie, który ukazuje chemię między oldschoolowym podejściem, a nową falą energii.

Komedia pomyłek, która bawi do łez: "Serdecznie zapraszamy" (2025)

Nowość Prime Video jest dziełem Nicholasa Stollera, współscenarzysty głośnego "Jestem na tak" z udziałem Jima Carreya czy zyskującego w ostatnim czasie na popularności serialu "Gęsia skórka". Fabuła skupia się na dwójce zdeterminowanych ludzi, którzy za wszelką cenę chcą urządzić dla swoich ukochanych osób niezapomniane wesele. W wyniku dość nieoczekiwanej sytuacji, oba wydarzenia zostają zaplanowane na ten sam dzień. Niefortunna pomyłka zmusza Jima (Will Ferrell), ojca panny młodej, oraz Margot (Reese Witherspoon), której siostra również ma wziąć tego dnia ślub, do zaciętej walki o tę niezapomnianą imprezę.

Oprócz uporu i chęci zapewnienia najbliższym imprezy marzeń, głównych bohaterów łączy jeszcze jedno - paniczny lęk przed samotnością.

Jak podaje Prime Video, film "Serdecznie zapraszamy" zobaczyło do tej pory ponad 50 milionów widzów. Pokaźny wynik stawia produkcję na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych komedii tej platformy. Wyższe miejsca zajmują tylko tytuły "Książę w Nowym Jorku 2" oraz "Na samą myśl o Tobie".

Rewolucyjny film z gwiazdorską obsadą: "Here. Poza czasem"

Losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi, domu, który jest świadkiem wszystkiego, co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne, najzabawniejsze i najbardziej poruszające. To tu dla jednych wszystko się zaczyna, a dla innych kończy. Tutaj rozkwita miłość, spełniają się marzenia, rodzą się przyjaźnie, pasje i przychodzą rozczarowania. Twórcom udaje się w niezwykłej filmowej formie uchwycić istotę ludzkiego losu. Jego blaski i cienie, które wszyscy znamy.

Zdjęcie Robin Wright i Tom Hanks w filmie "Here. Poza czasem" / Monolith Films / materiały prasowe

Na planie "Here. Poza czasem" ponownie spotkali się Tom Hanks, Robin Wright, reżyser Robert Zemeckis i scenarzysta Eric Roth, którzy 30 lat temu dali nam "Forresta Gumpa". Aktorzy grają Richarda i Margaret, których podglądamy jako zakochanych licealistów, małżonków aż w końcu jako 80-latków. Zemeckis postanowił skorzystać z kreatywnych narzędzi do uzyskania efektów specjalnych w filmie. Dzięki nim odpowiednio odmłodził lub postarzał Hanksa i Wright.

Reżyser ustawił kamerę w jednym punkcie salonu. Tym, co się porusza - i to dość szybko - jest czas. "Właściwie tego nigdy wcześniej nie robiono. Podobne sceny pojawiają się w bardzo wczesnych filmach niemych, zanim wynaleziono język montażu. Ale poza tym, tak, było to ryzykowne przedsięwzięcie" - mówił Zemeckis w "Vanity Fair".

