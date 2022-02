Halle Berry włożyła wiele wysiłków w film "Poobijana" . Nie tylko zagrała wymagającą wielu poświęceń rolę zawodniczki MMA Jackie Justice, ale też stanęła za kamerą. Był to pierwszy film, jaki wyreżyserowała, nic więc dziwnego, że jeszcze przed oficjalną premierą chciała się podzielić efektami swojej pracy ze swoją 13-letnią córką Nahlą.

Film co prawda jest dla starszych widzów, przed czym przestrzegłam córkę, ale chciałam, żeby zobaczyła, nad czym tak ciężko pracowałam i co było powodem, że nie miałam dla swoich dzieci wystarczająco dużo czasu wspomina na łamach "The Sun" Berry.

"Poobijana": Reakcja córki Halle Berry

Wbrew obawom aktorki jej córka nie była przerażona brutalnymi scenami walk w ringu. W fotel wbiła ją jednak scena intymnego zbliżenia Jackie Justice i jej trenerki Bobbi Buddhakan, którą zagrała Sheila Atim. Widok matki całującej się z inną kobietą zaskoczył Nahlę i wywołał falę pytań. "Mamo, chyba musimy porozmawiać. Nic mi nie mówiłaś" - wspomina reakcję córki Berry. "Szybko wyjaśniałam, że jest to tylko filmowa fikcja i nic z tego nie jest prawdziwe" - dodała.

To jednak nie zaspokoiło ciekawości dociekliwej nastolatki. Halle Berry musiała zmierzyć się nie tylko z pytaniami dotyczącymi kulis kręcenia intymnych scen, tego jak się z tym czuje, ale również odpowiedzieć na pytania dotyczące swojej seksualności. "Wyjaśniłam, że są to jedne z najtrudniejszych scen, jakie aktorzy muszą odegrać. Są bardzo niezręczne. W trakcie tej poważnej rozmowy opowiedziałam córce o kulisach mojej pracy, mojej seksualności, a także o tym, jak musiałam walczyć, aby zrobić ten film" - przyznała Berry. I dodała, że choć ta dyskusja nie była łatwa, to zbliżyła ją do córki.

