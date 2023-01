Ponad 60 oscarowych filmów w Polsat Box Go! Największe i uznane hity

W Polsat Box Go można oglądać ponad 60 filmowych produkcji, które otrzymały lub były nominowane do Oscara. Są to m.in.: "Na noże" z udziałem takich gwiazd jak Daniel Craig, Ana de Armas, Christopher Plummer czy Jamie Lee Curtis, melodramat "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, dramat biograficzny "Spencer" z Kristen Stewart w roli księżnej Diany, oparty na faktach komediodramat "Green Book", a także dramat biograficzny "Wilk z Wall Street" z niesamowitymi kreacjami aktorskimi Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey czy Margot Robbie.

"Fabelmanowie", premiera: 16 marca

Uhonorowany 2 Złotymi Globami autobiograficzny dramat "Fabelmanowie" opowiada o dorastaniu wrażliwego nastolatka Sammy’ego Fabelmana, miłośnika kina i poczatkującego filmowca, który odkrywa dramatyczny rodzinny sekret. Za pomocą filmu chłopiec ukazuje rodzinie otaczającą ich prawdę. Tytuł jest nominowany do Oscara w 7 kategoriach: najlepszy film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza muzyka oryginalna i najlepsza scenografia.

Oscarowe produkcje w Polsat Box Go

W bogatej bibliotece filmowej Polsat Box Go można znaleźć kilkadziesiąt oscarowych produkcji, jednocześnie docenionych przez kapituły innych konkursów filmowych. Wśród najciekawszych propozycji znajdują się m.in.:

"Zimna wojna"

Film o miłości w realiach powojennego bloku komunistycznego i budzącej się do życia Europie. Utalentowany kompozytor Wiktor Warski (Tomasz Kot) zakochuje się bez pamięci w członkini zespołu ludowego Zuli Lichoń ( Joanna Kulig ). Nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem szczęśliwi. Miłość i wojna okazują się mieć podobne zasady. Format zachwyca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku. Produkcja otrzymała 3 nominacje do Oscara. Zdobyła aż 27 nagród, w tym m.in.: Złota Palmę dla najlepszego reżysera, 7 Orłów i 3 Złote Lwy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zimna wojna" [trailer] materiały dystrybutora

"Na noże"

Dzień po swoich 85. urodzinach znany autor powieści kryminalnych Harlan Trombley (Christopher Plummer) zostaje znaleziony martwy. Śledztwo prowadzi dociekliwy detektyw Benoit Blanc ( Daniel Craig ), który podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata ( Ana de Armas ). Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca "bliscy" Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką. Film był nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Zdobył 10 nagród, m.in. 4 Saturny za: najlepszy thriller, najlepszy film w technologii 4K, najlepszy montaż i najlepszą drugoplanową rolę żeńską (Ana de Armas).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na noże" [trailer] materiały dystrybutora

"Spencer"

Księżna Diana ( Kristen Stewart ) i książę Karol (Jack Farthing) oddalają się od siebie coraz bardziej. Krążą pogłoski o ich romansach i możliwym rozwodzie. Jednak zgodnie z tradycją święta Bożego Narodzenia cała rodzina spędza w królewskiej posiadłości Sandringham. Obfitość jedzenia i picia, strzelanie i polowania mają wyciszyć wszelkie spory. Diana dobrze zna tę grę i tym razem nie chce grać według reguł rodziny królewskiej. Film zdobył 6 nagród i otrzymał 21 nominacji, w tym do Oscara i Złotego Globa dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej (Kristen Stewart).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spencer" [trailer] materiały prasowe

"Green Book"

Historia narodzin niecodziennej przyjaźni. Tony ( Viggo Mortensen ), drobny cwaniaczek z Bronxu, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya (Mahershala Ali). Różni ich w zasadzie wszystko, jednak z czasem będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy niż dzieli. Film zdobył 11 nagród i 42 nominacje. Został nagrodzony Oscarem w 3 kategoriach: za najlepszy film, dla najlepszego aktora drugoplanowego (Mahershala Ali) oraz za najlepszy scenariusz oryginalny.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Green Book" [trailer] materiały dystrybutora

"Wilk z Wall Street"

Szybki i oszałamiający sukces Jordana Belforta ( Leonardo DiCaprio ) przyniósł mu fortunę, władzę i poczucie bezkarności. Jednak w ślad za sukcesami szły nieuniknione błędy i pragnienie jeszcze większego bogactwa. Korupcja, naginanie prawa i malwersacje podatkowe szybko wzbudziły zainteresowanie FBI. Historia zrealizowana z rozmachem i poczuciem humoru została wyróżniona 5 nominacjami do Oscara. Zdobyła 9 nagród, w tym Złotego Globa dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu (Leonardo DiCaprio).

W Polsat Box Go można obejrzeć również takie nagrodzone tytuły jak: "Na rauszu" wyróżniony Oscarem za najlepszy film międzynarodowy, "Najgorszy człowiek na świecie" nominowany do Oscara w 2 kategoriach - najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, "Królowa" z Oscarem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej (Helen Mirren) oraz 5 nominacjami czy "Django" uhonorowany 2 Oscarami - dla najlepszego aktora drugoplanowego (Christoph Waltz) i za najlepszy scenariusz oryginalny - oraz 3 nominacjami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wilk z Wall Street" [trailer]

