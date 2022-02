Reżyserem i scenarzystą filmu jest Tadeusz Łysiak , zdjęcia wykonał Konrad Bloch, a montaż - Mariusz Gos. Producentem filmu jest Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej dr Maciej Ślesicki, a opiekę pedagogiczną nad projektem sprawował Wojciech Saramonowicz.

"Sukienka" Tadeusza Łysiaka otrzymała 8 lutego nominację do Oscara dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego. Jej konkurentami będą m.in. "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle i "On My Mind" Martina Strange-Hansena. Laureatów 94. Oscarów poznamy 27 marca.

Jak przypomniano, "obraz miał swoją premierę na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym i od tamtej pory otrzymał dużą liczbę nagród oraz wyróżnień na całym świecie". Wśród najważniejszych są: Best Narrative Short Award na Atlanta Film Festival, Director's Choice Award na Thomas Edison Film Festival czy Best Student Film na Sao Paulo Film Festival. "Ponadto film zdobył również statuetkę dla najlepszego studenckiego filmu krótkometrażowego IN THE PALACE Short Film Festival, zwyciężył w konkursie Let's Include podczas Bengaluru International Short Film Festival w Indiach, a także został nagrodzony na Rhode Island International Film Festival w kategorii Najlepsza Aktorka za główną rolę Anny Dzieduszyckiej" - czytamy w informacji.

Wideo SUKIENKA | TRAILER | PL | reż. Tadeusz Łysiak

Był również w oficjalnej selekcji międzynarodowych festiwali w Karlowych Warach, Odense, Clermont-Ferrand i Moskwie, a także polskich: Kameralne Lato w Radomiu oraz Młodzi i Film w Koszalinie.

"Sukienka": Uniwersalna opowieść o tęsknocie

"Pracująca w przydrożnym motelu niskorosła Julia nie chce już dłużej tłumić w sobie pożądania, seksualności i tęsknoty za fizyczną bliskością. Kiedy w jej życiu pojawia się przystojny kierowca ciężarówki, jej niezrealizowane fantazje zaczynają się ucieleśniać" - napisano o fabule filmu.

Zaznaczono, że "Sukienka" to nie tylko historia kobiety spotykającej mężczyznę. "Fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa Julia doświadcza wielu przykrości" - wyjaśniono.

Podkreślono, że "'Sukienka' to uniwersalna opowieść o tęsknocie, która dotyka każdego, bez względu na dzielące nas bariery i różnice".

W rolach głównych w filmie wystąpili: Anna Dzieduszycka, Dorota Pomykała, Szymon Piotr Warszawski, Andrzej Glazer i Lea Oleksiak.

