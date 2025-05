Polski film podbił kina, teraz podbija streaming. Widzowie oglądają go na potęgę

"Piep*zyć Mickiewicza": o czym opowiada cykl filmów?

"Piep*zyć Mickiewicza 2" to druga część opowieści o buntowniczych licealistach, których próbuje utemperować charyzmatyczny nauczyciel Jan Sienkiewicz. Film trafił do kin 24 stycznia 2025. Jak pamiętamy, w pierwszej odsłonie obserwowaliśmy historię licealnej 2B, klasy tzw. wyrzutków, określanej przez nauczycieli mianem czarnej dziury skrzyżowanej z Mordorem, która wysysa nadzieję z każdego, kto w niej uczy. Do czasu, gdy nowy polonista (w tej roli Dawid Ogrodnik) rzucił swoim uczniom wyzwanie.

W drugiej części do o szkoły trafia Korek - nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego - Cegły, Bolo, Mietka, Anity i Roxy. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap? W szkole zjawia się nowy uczeń - Korek - uzdolniony matematycznie chłopak w spektrum autyzmu. Gdy nastolatek wyznaje, że ma problemy z dziewczynami, koledzy z paczki Dantego postanawiają nauczyć go "prawdziwego życia".

W filmie w reżyserii Sara Bustamante - Drozdek i według scenariusza autorstw Kacpra Szymona wystąpili m.in. Dawid Ogrodnik, Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Karol Rot, Ada Grodzka, Artur Gwizdak, Igor Pawłowski, Aleksandra Izydorczyk.

"Piep*zyć Mickiewicza 2": gwiazdy w rozmowie z Interią

W rozmowie z Interią jeszcze przed premierą filmu młodzi aktorzy opowiadali, że z radością wrócili na plan kontynuacji "Piep*zyć Mickiewicza" i ponownie spotkali się z członkami obsady i ekipy filmowej. "To są wspaniali, niesamowici ludzie" - stwierdziła Koprowska.

Hugo Tarres zapewniał o przyjacielskiej atmosferze na planie: "To jest bardzo duży komfort pracy. Całe nasze towarzystwo aktorskie, ale też ekipa filmowa, każdy pion, wszyscy są naszymi kolegami, nawet przyjaciółmi. Bardzo dobrze się rozumiemy i świetnie [razem] pracujemy".

Młody aktor zdradził także, że podobnie jak jego bohater, miał szczęście spotkać na swojej drodze belfra, który wywarł ogromny wpływ na jego życie. "To była nauczycielka, do której chodziłem prywatnie [...]. Uczyła mnie polskiego i to ona zaczarowała mnie 'Hamletem', przez co poszedłem do Teatru Współczesnego. Obejrzałem 'Hamleta' sześć razy i podjąłem decyzję, że chciałbym być kiedyś aktorem" - wspominał.

"Piep*zyć Mickiewicza 2": film podbił kina, podbija też streaming

"Piep*zyć Mickiewicza 2" cieszyło się ogromną popularnością w kinach (zgromadziło 657 tysięcy widzów). Podbiło również streaming. Film zadebiutował 7 maja na Prime Video i od dnia premiery znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej oglądanych tytułów platformy w Polsce. Wiemy już, że na mają rozpocząć się zdjęcia do trzeciej części produkcji. Premiera "Piep*zyć Mickiewicza 3. Egzamin dojrzałości" planowana jest na na 13 lutego 2026 roku.