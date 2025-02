"Zgon przed weselem": nowy polski film na Netflix

Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni życie mieszkańców małego miasteczka zmienia się diametralnie. Zaczyna się walka o to, kto przejmie zakład. Tymczasem, dwójka rodziców otrzymuje niespodziewaną wiadomość - ich córka wraca do domu, by wyjść za mąż. Jej powrót oraz odmienne poglądy sprawiają, że społeczność zostaje podzielona na dwie grupy: mężczyzn i kobiet.

"Zgon przed weselem" to najnowsza polska komedia Netfliksa. Za reżyserię odpowiadają Tomasz Konecki oraz Iwona Ogonowska-Konecka. Scenariusz napisały Hanna Węsierska i Karolina Szymczyk-Majchrzak. W rolach głównych wystąpili: Agnieszka Suchora, Tomasz Karolak, Natalia Sitarska, Gamou Fall oraz Paulina Gałązka.

Reklama

"Zgon przed weselem": zaskakujący sukces

"Zgon przed weselem" zadebiutował na platformie Netflix 12 lutego i praktycznie z miejsca stał się numerem jeden w polskim rankingu najchętniej oglądanych produkcji i od kilku dni jego pozycja pozostaje niezmienna, bijąc na głowę takie hity jak "M3egan" czy "Mission Impossible: Dead Reckoning".

Zdjęcie Ranking Netflix / Netflix

Mimo wysokiej pozycji w rankingu film nie zbiera wysokich ocen, a krytycy nie szczędzą mocnych słów o nowej produkcji. Mówi się o schematach, banałach i uproszczeniach wręcz kwestionujących inteligencję widza. To kolejna polska komedia, która popada w stereotypy i nie pokazuje niczego odkrywczego. Ale może to przepis na sukces?