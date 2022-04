Pięciu mężczyzn spotyka się na kursie samorozwoju, prowadzonym przez charyzmatycznego coacha, który obiecuje, że naprawi ich relacje z partnerkami. Jednak kontrowersyjne metody samozwańczego specjalisty stawiają ich życie na głowie, co prowadzi do serii zabawnych, niekiedy mrożących krew w żyłach konsekwencji. Samiec alfa drzemie w każdym mężczyźnie, pytanie czy należy go budzić - brzmi fabularna zapowiedź filmu.

Pomimo że coaching jest zjawiskiem bardzo młodym, szturmem zdominował naszą codzienność. Zewsząd zalewają nas hasła zapewniające, że możemy być lepszą wersją siebie. Charyzmatyczni coache stali się celebrytami gromadzącymi wokół siebie miliony fanów. Każdy kraj ma swoją gwiazdę. W Stanach Zjednoczonych Tony Robbins za godzinę konsultacji potrafi wziąć setki tysięcy dolarów, z kolei w Polsce Mateusz Grzesiuk daje wykłady na największych uniwersytetach. Dzisiaj coachem może być każdy, komu ludzi uwierzą, że "sky is the limit".

Zdjęcie Mirosław Haniszewski w filmie "Samiec Alfa" / TVP

"'Samiec Alfa' to autorski film wpisany w konwencję czarnej komedii, który w przewrotny sposób opowiada o mechanizmach działania coachingów osobowych. Jest to obraz współczesnego świata, w którym za wariata może zostać uznany najbardziej racjonalnie myślący człowiek, a szaleńcy skutecznie manipulują faktami, stając się autorytetami. To również historia o tym, do czego zdolny jest człowiek chcący stworzyć własny mit, dzięki któremu zapisze się na kartach historii zapewniając sobie nieśmiertelność" - tłumaczą twórcy filmu, Katia i Igor Priwieziencew.

Zdjęcie "Samiec Alfa" trafi na ekrany kin 24 czerwca / TVP

Katia i Igor Priwieziencew są absolwentami Warszawskiej Szkoły Filmowej. W 2016 wspólnie zrealizowali wielokrotnie nagradzany krótki metraż "Leader", który w 2021 został rozwinięty do pełnego metrażu. Igor jest twórcą krótkometrażowego film "La Chasse", brał też udział w realizacji wielu reklam i teledysków. Kati debiutem fabularnym jest stworzony z Pawłem Tarasiewiczem film "Hel" (Warszawski Festiwal Filmowy), jest też autorką scenariusza do filmu "Narzeczony na niby" 2018, który w polskich kinach zgromadził ponad milion widzów. W latach 2010-2020 Katia była członkiem Fundacji Amondo Films, jest też współzałożycielką Amondo Kino. Zrealizowała kilkanaście teledysków m.in. "Bezwładnie" dla Micromusic (nagroda Yach).

