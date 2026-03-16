Polsat pokaże dzisiaj hit kina akcji, który jest hołdem dla zmarłego aktora

Justyna Miś

Polsat dzisiaj wieczorem zaprezentuje widzom siódmą odsłonę kultowej serii "Szybcy i wściekli". To hołd dla tragicznie zmarłego Paula Walkera. Film zyskał ogromną popularność zarówno za sprawą widowiskowej akcji, jak i wzruszającego finału.

Paul Walker jako Brian O'Conner w białej koszuli na planie filmu "Szybcy i wściekli 7".
Paul Walker w filmie "Szybcy i wściekli 7"

Seria "Szybcy i wściekli" zyskała status kultowej wśród fanów szybkich aut, widowiskowej akcji i spektakularnych scen. Dziś wieczorem widzowie będą mieli kolejną okazję zobaczyć jedną z części w telewizji.

Kadr ze zwiastuna filmu "Szybcy i wściekli 7"
Wiadomości

    "Szybcy i wściekli 7": hołd dla Paula Walkera

    Brian O'Conner (Paul Walker) i reszta załogi myśleli, że porzucili kryminalne życie. Pokonali Owena Shawa i rozeszli się w różne strony. Ale teraz brat Shawa, Deckard Shaw (Jason Statham) likwiduje członków ekipy jeden po drugim dla zemsty. Co gorsza, Jakarde (Djimon Hounsou) i podejrzany amerykański urzędnik państwowy o pseudonimie "Pan Nikt" (Kurt Russell) rywalizują o kradzież komputerowego programu o nazwie "Oko Boga", który może zmienić każde urządzenie technologiczne w broń. Torretto musi zebrać ponownie swoją drużynę, aby powstrzymać Shawa i odzyskać program. Zostaje złapany w potrzask.

    Film "Szybcy i wściekli 7" w reżyserii Jamesa Wana miał premierę w 2015 roku i stał się jednym z największych hitów w historii kina akcji. Był to najbardziej dochodowy film całej serii przez kilka lat - zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów na całym świecie.

    Podczas produkcji filmu w 2013 roku zginął Paul Walker w wypadku samochodowym. Ostatnia scena filmu była hołdem dla aktora. Powstał zadedykowany mu utwór, który stał się hitem na całym świecie - "See You Again" autorstwa Wiz Khalifa ft. Charlie Puth.

    "Szybcy i wściekli 7" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "Szybcy i wściekli 7" zostanie dzisiaj, 16 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 21:40.

    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze