Jeszcze w listopadzie podbijał kina. Błyskawiczna premiera na VOD

"Predator: Strefa zagrożenia": rewolucja w popularnej serii

"Predator: Strefa zagrożenia", najnowszy film z popularnego cyklu, zadebiutował w kinach 7 listopada 2025 roku. W roli głównej "Predator: Badlands" wystąpiła Elle Fanning, która jest fanką serii. Reżyserią zajął się Dan Trachtenberg. Twórca zdobył uznanie dzięki filmowi sci-fi o tytule "10 Cloverfield Lane", a dwa lata temu był wychwalany przez widzów i recenzentów za całkiem udanego "Predatora: Prey". Amerykański reżyser zdecydował się na niemałą rewolucję, oddając, po raz pierwszy w historii serii, perspektywę drapieżcy, bo to jego oczami patrzymy na świat przedstawiony.

Reklama

"Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

"Nie jestem pewien czy uczłowieczanie Predatora, z perspektywy całej serii, na dłuższą metę jest dobrym pomysłem, ale trudno zarzucić twórcom powtarzalność. A to niestety często stanowi duży grzech tego typu produkcji. Yautja, choć zachowuje swoje zbrojne artefakty i groźną aparycję, nie jest już tym przerażającym obcym, na którego przez kilka wcześniejszych części się polowało, a całkiem wrażliwą i rozumną istotą. Potrafiącą odróżnić dobro od zła, myślącą o innych, a nawet zmagającą się z osobistymi problemami. Dlatego ten film śmiało można by nazwać dramatem psychologicznym, tyle że w futurystycznym kostiumie i z dużą dawką efektów specjalnych. Predator trochę spokorniał" - pisał w recenzji dla Interii Kuba Armata.

"Predator: Strefa zagrożenia" zmierza na VOD. Błyskawiczna premiera

Film spotkał się z mieszanym odbiorem i zarobił w kinach ponad 180 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 105 mln. Z najnowszych informacji wynika, że "Predator: Strefa zagrożenia" trafi na VOD już 6 stycznia 2026 roku, a 17 lutego pojawi się wydanie Blu-ray.

Zobacz też:

Polski kryminał jest dziś niemal zapomniany. Wciąż wywołuje dreszcze

