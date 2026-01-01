Polsat pokaże dziś odważną polską komedię. W obsadzie same gwiazdy

"Och, Karol 2" (2011): przebojowa polska komedia

Karol (Piotr Adamczyk) ma wszystko. Świetnie zarabia, jest najlepszym pracownikiem dużej firmy, jeździ sportowym samochodem i posiada piękny dom, gdzie codziennie czeka na niego jeszcze piękniejsza narzeczona Maria (Małgorzata Socha). Jest czarujący, a kobiety zniewala w mgnieniu oka. Doskonale zdaje sobie sprawę, że podoba im się i z rozkoszą korzysta z tego dobrodziejstwa. Oprócz narzeczonej ma trzy kochanki. Ognistą Wandę (Małgorzata Foremniak), infantylną i słodką jak landrynka Paulinę (Marta Żmuda Trzebiatowska) i nieco zachowawczą, ale namiętną Irenę (Katarzyna Zielińska). Każda z jego kobiet jest inna, lecz dla niego to żaden problem. Karol świetnie sobie radzi. Każda bajka jednak kiedyś się kończy. Jego narzeczona Maria w końcu dowie się prawdy i zaplanuje zemstę. Pewnego dnia Karol wróci do domu i będzie przekonany, że śni. W progu przywita go narzeczona i kochanki.

Za reżyserię "Och, Karol 2" z 2011 roku odpowiada Piotr Wereśniak, który napisał scenariusz razem z Iloną Łepkowską. To luźna kontynuacja kultowej komedii "Och, Karol" (1985). Polscy widzowie ciepło przyjęli film. Uznali go za zabawny, lekki i zapałali sporą sympatią do bohaterów, odgrywanych przez najpopularniejszych aktorów w naszym kraju.

"Och, Karol 2" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Och, Karol 2" zostanie wyemitowany dzisiaj, 1 stycznia na kanale Polsat o godz. 20:25.

