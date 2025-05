"Elizjum": o czym jest film?

"Elizjum" to osadzony w przyszłości obraz postapokaliptycznego świata, w którym tylko najzamożniejsi mają prawo do szczęścia. Rok 2154. Świat, wyniszczony wojnami i klęskami naturalnymi, jest podzielony na dwie kasty. Zamożni żyją na przypominającej amerykańskie przedmieścia stacji okołoziemskiej. Reszta - walczy o przetrwanie na Ziemi i marzy, by także zamieszkać w rajskim Elizjum. Do buntowników próbujących dostać się na stację dołącza Max (Matt Damon), robotnik, któremu zostało zaledwie kilka dni życia. Jego heroiczna próba zmiany porządku może uratować niejedno istnienie.

"Elizjum" to film science-fiction w reżyserii Neilla Blomkampa, znanego z wcześniejszego sukcesu "Dystrykt 9". U boku Matta Damona wystąpili: Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna i inni. Widzowie i krytycy chwalili produkcję za efekty specjalne i poruszaną tematykę społeczną. Budżet wyniósł 115 mln dolarów, a z box-office "Elizjum" zarobiło prawie 290 mln.

"Elizjum" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Elizjum" zostanie wyemitowany dzisiaj, 9 maja, o godz. 22.05 w Polsacie.