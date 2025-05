"Bad Boys 2": kontynuacja komediowego hitu

Aktorzy Martin Lawrence i Will Smith, producent Jerry Bruckheimer i reżyser Michael Bay spotykają się ponownie przy kontynuacji niezwykle zabawnych i wypełnionych szybką akcją przygód dwóch policjantów z Miami w filmie "Bad Boys 2" .

Tym razem Mike Lowrey (Smith) i Marcus Burnett (Lawrence) prowadzą akcję, której celem jest niedopuszczenie do przerzucenia gigantycznego transportu nielegalnych substancji. Przypadkiem odkrywają siatkę zaangażowanych w biznes osób, na czele której stoi bezwzględny Kubańczyk, Johnny Tapia (Jordi Molla), gotów jest zrobić wszystko, aby tylko rozszerzyć wpływy swojego imperium i przejąć kontrolę nad rynkiem w mieście. Tymczasem Mike zakochuje się w pięknej siostrze Marcusa - Syd (Gabrielle Union). Policjanci odkrywają wkrótce, że jest ona tajną agentką. Wszystko zaczyna się komplikować, kiedy Syd wpada w kłopoty. Marcus i Mike, by ochronić Syd stają do walki z bossem, wykorzystując często metody nie do końca zgodne z prawem.

Budżet filmu "Bad Boys 2" wynosił aż 130 milionów dolarów. Z kolei zarobki z box-office sięgnęły ponad 273 milionów dolarów na całym świecie.

"Bad Boys 2" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Bad Boys 2" zostanie wyemitowany na antenie Polsatu dzisiaj, 6 maja 2025 roku o godzinie 20:10. Dla tych, którzy nie będą mogli obejrzeć go w tym terminie, przewidziano powtórkę w nocy z 11 na 12 maja o 00:15.