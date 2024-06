"Bad Boys" przeszli wszelkie oczekiwania! Film notuje świetny weekend otwarcia

"Bad Boys: Ride or Die" przeszli wszelkie oczekiwania w Ameryce Północnej! Minimalne zarobki prognozowano na około 40 milionów w weekend otwarcia, a te bardziej optymistyczne mówiły o 50 milionach. Tymczasem produkcja osiągnęła imponujący wynik 56 milionów dolarów. Z takim wynikiem najnowsza produkcja stała się drugim najlepszym otwarciem tego lata - na pierwszym miejscu wciąż utrzymuje się "Królestwo planety małp".

Jeśli chodzi o wyniki światowe — poza Ameryką Północną film zarobił 48,6 mln dolarów, co daje nam sumę 106 milionów dolarów, przy budżecie filmu wynoszącym 100 mln. Jest to świetny wynik na tle tegorocznych premier, jednak w zestawieniu z poprzednią częścią serii, "Bad Boys for Life", wypada nieco gorzej - film był prawdziwym hitem przed pandemią.

Analitycy zajmujący się kinem twierdzą, że obecny rok jest bardzo słaby pod względem zakupu biletów, w porównaniu do poprzednich lat. Świetny weekend otwarcia "Bad Boys" daje nadzieję, że z czasem przemysł kinowy nabierze wiatru w żagle, szczególnie że szykuje się kilka gorących premier - m.in. świetnie zapowiadająca się produkcja Pixara "W głowie się nie mieści 2".



"Mając na liście kilka ekscytujących tytułów, następne kilka tygodni będzie kluczowe dla skierowania letniego biznesu w pozytywnym kierunku" - mówi starszy analityk Comscore, Paul Dergarabedian.

"Bad Boys: Ride or Die": O czym jest film?

Cykl "Bad Boys" opowiada o dwóch gliniarzach ze słonecznego Miami, playboyu Mike’u (Will Smith) i pantoflarzu Marcusie. Tworzą oni duet, przed którym drżą nawet najwięksi gangsterzy. W najnowszej części partnerzy muszą działać poza prawem, by rozwiązać najnowszą sprawę.