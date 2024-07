​Polak na planie "F1"! To on realizuje zdjęcia do filmu z Bradem Pittem

Apple Original Films idzie śladem panujących trendów. Realizuje nową produkcję o Formule 1. Jak donosi Deadline, Apple za możliwość ekranizacji historii w świecie Formuły 1 zapłaciło 130-140 milionów dolarów. Nowy film "F1" powstanie w kolaboracji z wytwórnią Warner Bros, która zastrzegła sobie prawo do dystrybucji międzynarodowej. Premiera ma nastąpić w kinach IMAX za rok - 25 czerwca 2025 roku.

Fabuła poruszy losy byłego kierowcy wyścigowego, który powraca do zmagań Grand Prix, ścigając się pod nazwą APXGP, fikcyjnej drużyny stworzonej na potrzeby filmu. W głównej roli zobaczymy, wspomnianego już, Brada Pitta. Na ekranie partnerować mu będą Damson Idris, Kerry Conton, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia i Samson Kayo.

Reklama

Łukasz Bielan pracuje z Bradem Pittem!

Polska piosenkarka, Edyta Bartosiewicz, opublikowała na Instagramie interesujący wpis. Na planie, wspólnie z amerykańskim gwiazdorem, pracuje również Polak! Na zdjęciu widzimy jak, Brat Pitt przechadza się z Łukaszem Bielanem, wybitnym operatorem kamery. Polak realizuje zdjęcia do filmu o światowych Grand Prix.

Instagram Post Rozwiń

"Ten przystojny gość w ciemnych okularach, towarzyszący Bradowi Pittowi, to polski operator Łukasz Bielan, od lat mieszkający i pracujący w Stanach. Zdjęcie pochodzi z planu najnowszego filmu, w którym Pitt wciela się w kierowcę Formuły 1" — napisała Bartosiewicz.

Nie jest to nowość dla polskiego filmowca. Na co dzień Łukasz Bielan pracuje przy Hollywoodzkich produkcjach. W ten sposób uczestniczył już w planach do wielu tytułów m.in. "Co gryzie Gillberta Grape’a" czy "Spectre".

Jest to wspaniała nowina dla Polaków, ale też prawdziwa gratka dla wszystkich fanów Formuły 1. Zwłaszcza że materiał został nakręcony podczas rzeczywistych weekendów Grand Prix.

Zobacz też: "Deadpool & Wolverine": Najbardziej kasowy film 2024 roku? Nowy zwiastun wgniata w fotel