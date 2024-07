"Deadpool & Wolverine" Shawna Levyego to najnowszy film Marvel Studios. Wytwórnia, która kiedyś królowała w box-offisie, nie miała ostatnio dobrej passy. Logo Marvela było swego czasu gwarancją jakości oraz sukcesu kasowego. Jednak takie filmy jak "Eternals", "Thor: Miłość i grom", "Ant-Man i Osa: Kwantomania" oraz "Marvels" spotkały się z chłodnym lub mieszanym przyjęciem publiczności i krytyki. Ich przychody także nie spełniły oczekiwań studia. Część z nich nie zwróciła nawet kosztów produkcji i marketingu.

Nowe przygody Deadpoola i Wolverine'a mogą odmienić tę sytuację. Film jest wyczekiwany przez fanów. Pierwszy trailer, który debiutował podczas finału Super Bowl, został odtworzony ponad 365 milionów razy podczas pierwszych 24 godzin.



Zobacz finalny zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"!

"Deadpool & Wolverine": Fani czekali na to od lat

Wynika to z faktu tytułowych postaci. Będzie to powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a po siedmiu latach przerwy. Z kolei Ryan Reynolds wcieli się w Deadpoola po sześciu latach. Tak długie odstępy czasu wynikały z wykupienia wytwórni 20th Century Fox przez Disneya. Ta pierwsza miała przez długi czas prawa do postaci związanych z X-Men. Nawet po podpisaniu umowy Disney nie mógł od razu umieścić mutantów w nowych filmach Marvela. Później robił to w epizodach w "Doktorze Strange w multiwersum obłędu" oraz "Marvels".

Film Levy'ego będzie pełnoprawnym wprowadzeniem świata X-Men do Kinowego Uniwersum Marvela, zapoczątkowanego przez "Iron Mana" w 2008 roku. W chwili przejęcia Foxa przez Disneya prace nad trzecim filmem o Deadpoolu już trwały. Pierwsza część przygód pyskatego najemnika okazała się nieoczekiwanym przebojem 2016 roku. Komedia z kategorią wiekową R, kosztująca 58 milionów dolarów, czyli o wiele mniej, niż większość komiksowych produkcji, stała się kasowym hitem i zebrała świetne recenzje. Podobnie było z jego kontynuacją z 2018 roku. Było oczywiste, że jeśli Marvel Studios będzie chciało pozostawić kogoś ze starej obsady adaptacji komiksów o X-Men, będzie to właśnie Reynolds.

Fani bali się ugrzecznienia Deadpoola

Fani zastanawiali się, czy włączenie najemnika do Kinowego Uniwersum Marvela go nie "ugrzeczni". Filmowy Deadpool słynął z wulgarnego humoru oraz dosadnego języka. Pierwszy zwiastun rozwiał jednak wszelkie wątpliwości. O zachowaniu kategorii R przekonywał nawet Bob Iger, szef Disneya. Z kolei Reynolds zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z uszami Myszki Miki.



Levy otrzymał stanowisko reżysera filmu na początku 2022 roku. On także zapowiedział, że nie będzie odejścia od klimatu dotychczasowych adaptacji komiksów z Deadpoolem. "Nie było mowy, żebym wynalazł koło na nowo, tym bardziej że to stare wciąż działa tak pięknie. Disney i Marvel, wszyscy z początku i końca przewodu pokarmowego, pozwolili mnie i Ryanowi nakręcić taki film, jaki sobie wymarzyliśmy" - mówił reżyser w rozmowie z Associated Press.



Kiedy premiera filmu "Deadpool & Wolverine"?

Światowa premiera filmu "Deadpool & Wolverine" zaplanowana jest na 24 lipca. Polska premiera kinowa odbędzie się dwa dni później, 26 lipca.

Film będzie trwał 2 godziny i 7 minut, co zapewni widzom pełne emocji i akcji dwie godziny w kinie.