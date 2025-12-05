Dziś wieczór przyniesie widzom wyjątkowe emocje, ponieważ Polsat pokaże film, który na długo pozostaje w pamięci. Produkcja z ośmioma nominacjami do Oscara, uważana za jedno z najbardziej dojrzałych dzieł science fiction ostatnich lat, ponownie trafi do telewizji.

"Nowy początek" film z 8 nominacjami do Oscara

"Nowy początek" w reżyserii Denisa Villeneuve’a to przykład kina, które łączy widowiskowość z intelektualnym rozmachem. Reżyser, znany z "Diuny" i "Blade Runnera 2049", sięgnął po literacki materiał o ogromnym potencjale. Opowiadanie "Story of Your Life" Teda Chianga, nagrodzone m.in. Nebula Award, stało się fundamentem dla filmu, który w 2016 roku zdobył uznanie krytyków na całym świecie. Villeneuve postawił na tytuł "Arrival", czując, że oryginalna nazwa sugerowała zbyt romantyczny ton, niepasujący do jego wizji.

Na ekranie pojawia się znakomita obsada, której siłą jest naturalność gry i umiejętność oddania emocji bez przesady. Amy Adams, Jeremy Renner i Forest Whitaker tworzą wyważone, sugestywne trio, dzięki któremu opowieść nabiera głębi. Zdjęcia realizowano w Montrealu i Montanie, a jednym z najbardziej wymagających elementów produkcji było opracowanie języka obcej cywilizacji. Twórcy konsultowali każdy szczegół z lingwistami, aby stworzyć system znaków, który wydawał się obcy, lecz jednocześnie logiczny.

Zdjęcie Kazdr z filmu "Nowy początek" / materiały prasowe

Film nieprzypadkowo uznano za jedno z najważniejszych dzieł science fiction ostatniej dekady. Krytycy podkreślali emocjonalną subtelność historii, konsekwentnie budowane napięcie i kreację Amy Adams, która stworzyła jedną z najlepszych ról w swojej karierze. "Nowy początek" zachwycił odbiorców na tyle, że w serwisie Rotten Tomatoes zdobył 94 procent pozytywnych recenzji.

Produkcja otrzymała łącznie 71 nagród i aż 268 nominacji. Wśród nich znalazło się osiem nominacji do Oscara, w tym w kluczowych kategoriach jak najlepszy film, reżyseria i scenariusz adaptowany. Ostatecznie nagrodzono go za montaż dźwięku. Podobnie było na BAFTA, gdzie mimo dziewięciu nominacji, film zdobył jedną nagrodę za najlepszy dźwięk. Triumfy odnosił również na ważnych festiwalach, w tym w Wenecji oraz na Camerimage w Toruniu, gdzie wyróżniono zdjęcia, które do dziś są wizytówką tej produkcji.

O czym jest "Nowy początek"?

Historia rozpoczyna się w chwili, gdy na Ziemi pojawia się dwanaście tajemniczych statków kosmicznych. Ich obecność wywołuje niepokój, a brak możliwości porozumienia się z przybyszami prowadzi do globalnych napięć. W obliczu chaosu rząd zwraca się o pomoc do lingwistki Louise Banks. Jej zadaniem jest zrozumienie języka obcej cywilizacji oraz odkrycie, dlaczego pojawili się na naszej planecie.

Louise współpracuje z fizykiem Ianem Donnellym, a każde kolejne spotkanie z przybyszami prowadzi ich do wniosku, że największym wyzwaniem nie jest technologia obcych, lecz komunikacja i jej wpływ na ludzkie postrzeganie świata. To właśnie w tej warstwie film nabiera filozoficznego charakteru, łącząc naukową precyzję z emocjonalną opowieścią o wyborach, pamięci i relacjach.

Gdzie obejrzeć "Nowy początek"?

Emisja filmu odbędzie się dziś, 05.12.2025 o godzinie 22:00 na Polsacie. Dla tych, którzy wolą obejrzeć produkcję w dowolnym momencie, "Nowy początek" jest dostępny również w serwisach HBO Max i Netflix.